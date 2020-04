Chân dung tên cướp dùng kim chỉ khâu miệng nữ chủ quán cà phê để… khỏi kêu cứu

Công an tỉnh Bến Tre thông tin, ngày 5/4, đơn vị đã ra lệnh bắt giữ đối với Cao Tấn Thanh (30 tuổi, ngụ tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Bích N. (33 tuổi, chủ quán cà phê ở huyện Ba Tri).

Sau khi Công an bắt giữ, đối tượng Cao Tấn Thanh khai nhận, ngày 23/3 điều khiển xe máy đến quán cà phê gội đầu 999 (ấp Phú Hữu, xã Hữu Định, huyện Châu Thành) để uống cà phê.

Trong lúc ngồi nhâm nhi cốc ca phê thì Thanh thấy chị N. (chủ quán) đeo nhiều vàng bạc trên người nên nảy sinh ý đồ cướp tài sản. Thanh ngồi đợi lúc quán vắng khách thì bắt đầu rat ay.

Thanh dùng bình xịt hơi cay thủ sẵn trong người xịt vào mặt chị N. rồi dùng dây kẽm siết cổ nạn nhân. Khi khống chế được chị N., Thanh lấy 2 chiếc vòng vàng 18k (trọng lượng 2,4 chỉ) và 1 điện thoại di động Samsung Galaxy S10+.

Cao Tấn Thanh tại cơ quan điều tra

Với số tài sản cướp được, Thanh mang đi bán lấy tiền mua ma túy. Sau đó hắn trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra.

Được biết, Thanh là đối tượng nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định. Trước cướp tài sản của chị N., Thanh từng có 3 tiền án về tội Cướp giật tài sản, Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích. Đó là lý do tại sao khi đi uống cà phê trong người Thanh lại thủ sẵn bình xịt hơi cay.



Nhận được tin báo, Công an địa phương đã xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nạn nhân. Đồng thời trích xuất camera an ninh gần đó và xác định được nghi phạm chính là Cao Tấn Thanh.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Bắt giam kẻ hiếp dâm, cướp tiền của bé gái bán vé số