Bất ngờ công dụng làm thuốc của chân gà, đặc biệt người bệnh xương khớp không thể bỏ qua

Theo Y học cổ truyền, chân gà được gọi là kê cân, vị ngọt, tính bình, hơi ấm, không độc. Công dụng của chân gà giúp bổ hư, mạnh sinh lực, cường gân cốt,… thường dùng để bổ dưỡng về gân xương, sinh lý yếu, tì hư lâu ngày, người lớn tuổi hay bị xuất huyết nhiều nơi, trẻ em còi chậm đi, mọc răng, nhiều mồ hôi. Dưới đây là một số món ăn, bài thuốc giúp điều trị một số bệnh, giúp ích cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm theo lời mách của lương y Minh Phúc (nguyên Phó Chủ tịch Hội Đông y TP Vũng Tàu).





Canh chân gà hầm rau củ

Chân gà, đậu phụ, đậu hà lan, cà rốt, tiêu, hành, ngò , gia vị vừa đủ, nấu thành canh ăn trong ngày. Món ăn có tác dụng bổ hư, mạnh gân cốt,… trị chứng bệnh yếu sinh lí, đau lưng , mỏi chân, thận yếu, khó ngủ, ù tai, tiêu chảy, kiết lỵ. Người già hư nhược hay xuất huyết, trẻ em còi xương , chậm lớn, người lón gân xương yếu đều dùng hiệu quả.





Chân gà hầm nấm hạt sen

Chân gà là một món ăn, bài thuốc có tác dụng chữa nhiều bệnh liên quan đến xương khớp





Gồm có chân gà, nấm hương, nấm mèo, hạt sen, hành, tiêu, mắm muối, gia vị vừa đủ nhồi vào bụng gà hầm ăn. Tác dụng bổ hư, mạnh gân cốt,…, trị chứng mất ngủ, đi kiết, táo bón, ho, ho khan, nhiều mồ hôi, mệt mỏi, đái tháo đường, hư nhược, hay bị xuất huyết nhiều nơi.

Chân gà hầm khoai sọ

Chân gà, khoai sọ, rau nhút, hành, ngò, tiêu, gia vị, hầm vừa đủ ăn. Tác dụng bổ hư, dưỡng xương gân,…chữa chứng suy nhược, ăn ngủ kém, đau lưng, sinh lý yếu, mỏi chân, thận yếu, trẻ em chậm phát triển, nhiều mồ hôi, người hay bị xuất huyết, đau nhức do loãng xương gây nên.

Chân gà hầm lạc đậu đỏ

Chân gà, lạc (đậu phộng), đậu đỏ, hành, ngò, tiêu, mắm, muối vừa đủ, hầm ăn. Món này chữa chứng gân cơ yếu, sinh lý yếu, hay run tay, cơ thể suy nhược hay xuất huyết nhiều nơi.





Chân gà nấu ngũ nấm

Chân gà, nấm hương, nấm rơm, nấm sò, nấm mỡ, rau mùi, ớt, tiêu, muối, gia vị vừa đủ, nấu súp ăn, có tác dụng bổ hư, khỏe gân cốt,… Giúp chữa chứng hư nhược, tay chân nhức mỏi, tăng kháng thể, giải độc gan.





Chân gà nấu bí đỏ



Chân gà, bí đỏ, đậu phộng, dầu ăn, tiêu, mắm muối, hành ngò, gia vị vừa đủ hầm ăn. Tác dụng bổ hư, mạnh gân cốt, tăng sinh lực, chữa chứng hư nhược, kém ăn, đau đầu, mệt mỏi, gân xương đau mỏi, nhiều mồ hôi.



Như vậy, có thể thấy chân gà có rất nhiều công dụng, tốt cho sức khỏe, chữa nhiều bệnh, giúp ích rất tốt trong chữa trị triệu chứng của bệnh thoát vị đĩa đệm.



Chú ý: Chân gà bổ dương, tính hơi ấm nên người đang cần giảm cân, người mỡ máu cao, nội nhiệt, đi tiểu vàng, tiểu buốt, tiểu dắt, viêm nhiễm đang nóng sốt. Đặc biệt, người mắc chứng thống phong (gout) khớp đang đau nên kiêng ăn chân gà.



Trên đây là món ăn, bài thuốc quý từ chân gà rất có ích và phù hợp với những bệnh nhân đang mắc thoát vị đĩa đệm. Hi vọng, những thông tin mà tạp chí SKCĐ gợi ý sẽ hữu ích cho quý độc giả, nhằm chữa trị bệnh và bảo vệ sức khỏe.



Your browser does not support HTML5 video.