Chẳng cần phẫu thuật thẩm mỹ vẫn sở hữu khuôn mặt V-line và làn da căng mịn nhờ bài tập đơn giản

Ngồi đúng tư thế: Ngồi thẳng, hóp bụng nhiều nhất có thể, thắt chặt cơ bắp chân và mông trên.

Bạn sẽ có cảm giác nóng rát ở các cơ bắp khi thực hiện các bài tập, điều này chỉ ra bạn đã tập luyện ở công suất tối đa. Khi thực hiện các bài tập với cơ mặt, đầu ngón tay cung cấp sức đề kháng cần thiết khiến cơ bắp hoạt động hiệu quả hơn.



Nếu cảm thấy đau, hãy cố gắng: Để thư giãn cơ sau các bài tập, ấn chặt môi rồi thổi ra. Điều này giúp giảm căng cơ quá mức.



Đặt 2 ngón tay giữa 2 bên vào giữa lông mày qua sống mũi, ngón trỏ ở góc ngoài của mắt và ấn nhẹ xuống da. Nhìn lên trên. Nheo mắt lại mí mắt dưới, như thể đang kéo lên mí mắt trên.



Bài tập này kích thích các cơ mắt, làm săn chắc mí mắt trên, khiến mắt to sáng và nhìn tỉnh táo hơn.



Đặt ngón trỏ của cả hai tay vào góc ngoài của mắt và ngón giữa ở góc trong. Nhấn nhẹ. Nhìn lên trên. Nheo mắt dưới để cảm nhận nhịp đập của cả cơ mắt bên trong và bên ngoài.



Nheo mắt và thư giãn mí mắt trên 10 lần. Mở mí mắt trên. Nheo mắt lần nữa và nhìn lên trên, giữ cho mí mắt dưới căng thẳng, đếm đến 40.



Bài tập này tăng cường cơ mắt và mí mắt dưới. Nó cũng làm giảm các hốc mắt dưới và loại bỏ sưng.



Đặt ngón trỏ của cả hai tay lên giữa trán song song với lông mày. Hơi ấn nhẹ trán bằng ngón tay. Giữ chúng ở vị trí này và nhìn lên trên, tập trung đẩy lên bằng lông mày.



Tiếp tục nâng lông mày lên và thư giãn. Thực hiện 10 lần. Sau đó nhướn mày, ấn chúng bằng ngón tay và tiếp tục thực hiện các động tác nâng cao cho đến khi bạn cảm thấy nóng rát trong cơ bắp. Giữ lông mày ở vị trí nâng lên và ấn nhẹ bằng ngón tay đẩy xuống. Đếm đến 30. Thư giãn lông mày và xoa bóp với chuyển động tròn.



Bài tập này kéo dài lông mày, ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn khi nhăn mặt và xóa bỏ nếp nhăn hiện có.



Mở miệng bằng cách kéo khóe môi sang hai bên. Khẩu hình miệng giống như một hình bầu dục thon dài, môi trên nên được ấn xuống dưới răng. Đặt các ngón tay trỏ của cả hai bàn tay lên vùng gò má. Mỉm cười ở khóe môi rồi đẩy tay xuống khóe môi. Lặp lại động tác này 35 lần với tốc độ nhanh.



Thực hiện bài tập thường xuyên giúp má săn chắc, làm phẳng hốc dưới mắt.



Thư giãn môi và lặp lại bài tập 35 lần. Chú ý đến hơi thở - phải trơn tru, không nghỉ ngơi.



Bài tập giúp thu hẹp chóp mũi, rèn luyện cơ bắp làm cong vách ngăn mũi, mũi trông cao và thon hơn.



Hơi ấn nhẹ vào giữa môi bằng ngón trỏ. Từ từ di chuyển ngón tay ra khỏi môi. Giữ cho đôi môi căng thẳng cho đến khi cảm thấy nóng rát trong cơ bắp. Khi đó, hãy thực hiện các động tác đập bằng ngón tay dọc theo phần trung tâm của môi và dừng lại khi bạn đếm đến 30.



Nếu được thực hiện thường xuyên, bài tập này làm cho môi căng hơn và giúp làm mờ nếp nhăn môi trên.



Mở miệng thành hình chữ O. Môi trên nên được ép chặt dưới răng, che phủ chúng hoàn toàn.



Hãy tưởng tượng vẽ một đường từ khóe miệng đến hai bên mũi. Di chuyển ngón tay trỏ qua đường này - lên rồi xuống. Lặp lại động tác cho đến khi bạn cảm thấy nóng rát ở nếp gấp mũi.



Sau đó, thực hiện các động tác đập bằng ngón tay trỏ trong khi di chuyển ngón tay lên xuống với tốc độ nhanh và đếm đến 30.



Bài tập thường xuyên này góp phần làm mịn các nếp nhăn từ mũi đến khóe miệng.



Nên thực hiện bài tập này trong khi nằm. Quấn tay quanh phần trước của cổ. Ngẩng đầu lên khỏi sàn và giữ nguyên tư thế này, sau đó đặt xuống, thực hiện 30 lần.



Sau đó, đặt cánh tay dọc theo cơ thể, nâng cả đầu và vai cách sàn nhà 1 cm, giữ cho mông thẳng. Quay đầu sang trái và sang phải 20 lần và thư giãn. Làm thêm 10 lần.



Bài tập này giúp tăng cường cơ bắp, giữ thẳng đầu, làm mịn và săn chắc da cổ.



Bài tập này cũng có thể thực hiện trong tư thế nằm. Mở miệng, kéo cả môi trên và môi dưới vào trong. Đặt hai tay hai bên hàm và từ từ trượt lên trên dọc theo hai bên mặt.

Nhìn lên trên và tiếp tục cho đến khi bạn cảm thấy nóng rát ở mặt. Sau đó, giơ tay lên cao và giữ nguyên tư thế này trong 30 giây.



Bài tập này làm săn chắc cơ bắp của toàn bộ khuôn mặt.



Ngồi thẳng và nâng cằm lên. Khép môi lại và cười thật tươi không khoe răng.



Quấn tay quanh cổ ở phần đế phía trên xương đòn và kéo nhẹ da xuống. Nhìn lên trên.



Nghiêng đầu và ngửa về sau cho đến khi cảm thấy một sự căng thẳng mạnh mẽ ở các cơ cổ và cằm. Đếm đến 3 và trở về vị trí ban đầu. Làm 35 lần.



Bài tập này có tác dụng tăng cường sức mạnh cho cổ và xương hàm, giúp giảm đáng kể tình trạng cằm đôi.



Để có hiệu quả tốt nhất, Carole Maggio khuyên bạn nên thực hiện các bài tập này ít nhất 2 lần mỗi ngày, mỗi lần 10 phút.



