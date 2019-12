Chẳng cần tốn tiền mua thuốc, điều trị dứt điểm đau lưng bằng bài tập 7 phút trong 30 ngày

Đứng trên sàn với hai bàn chân rộng hơn hông, các ngón chân hơi hướng sang hai bên, đầu gối cong, nâng hai cánh tay và duỗi thẳng lưng và cổ lên cao nhất có thể.

Sau đó, bắt đầu từ từ uốn cong về phía trước cho đến khi bàn tay chạm sàn.

Đặt tay xuống sàn và thả lỏng cơ cổ và lưng.



Giữ nguyên tư thế này trong vài giây, sau đó nâng phần thân trên trở lại vị trí thẳng.



Lặp lại bài tập trong 30-60 giây.



Tiếp tục thực hiện bài tập này trong 30-60 giây.



Nằm xuống trên đầu gối, từ từ uốn cong phần thân trên về phía trước cho đến khi bàn tay chạm phần sàn trước mặt.

Giữ đầu gối uốn cong ở một góc 90 °, cong lưng dưới về phía đầu gối cho đến khi bạn cảm thấy căng ở khu vực đó.

Từ từ cúi đầu xuống, đặt cằm xuống sàn và thư giãn các cơ cổ. Hãy chắc chắn rằng khuỷu tay không chạm sàn.



Giữ nguyên tư thế trong khoảng 30-60 giây.



Nằm sấp xuống, hai tay chống hai bên và hai chân chụm vào nhau.

Giữ cánh tay và chân trái ở cùng một vị trí, đồng thời trượt cánh tay phải lên trên đầu và uốn cong đầu gối phải ra khỏi cơ thể, ở mức cao nhất có thể. Hãy chắc chắn cả cánh tay và chân phải của bạn luôn chạm sàn.



Ngồi xuống sàn với cột sống thẳng và hai chân chụm lại trước mặt.

Giữ chân trái thẳng trên sàn, nâng chân phải, uốn cong đầu gối và nắm lấy bắp chân phải bằng cả hai tay.

Nhẹ nhàng kéo chân về phía ngực cho đến khi bạn cảm thấy căng ở hông.



Giữ nguyên tư thế trong 30-60 giây, sau đó lặp lại ở phía đối diện.



Your browser does not support HTML5 video.