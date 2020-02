Chàng họa sĩ khuyết tật truyền cảm hứng hàng triệu người nhờ tài năng và nghị lực phi thường

Sinh ra tại Đồng Nai , từ nhỏ Châu đã mang trong mình căn bệnh teo cơ khớp tứ chi. Có lẽ chính vì lý do này, mới 6 tháng tuổi chàng trai sinh năm 91 đã bị gia đình đưa đến làng trẻ Hòa Bình (BV Từ Dũ, TP.HCM). Từ đó, Châu lớn lên nơi làng trẻ khuyết tật, càng lớn chân tay càng teo lại khiến mọi hoạt động của anh càng trở nên khó khăn.



Thời gian cứ lặng lẽ lôi qua cho đến năm 11 tuổi, bố mẹ Châu bỗng quay lại làng trẻ đón anh. Bao năm trôi qua, chàng thanh niên vẫn nhớ như in ngày ấy, cô nuôi gọi anh lên phòng, đứng trước cặp vợ chồng hoàn toàn xa lạ không một chút ấn tượng. Thậm chí, khi cô nuôi giới thiệu đó là bố mẹ đẻ của Châu, anh còn ngây ngô hỏi lại: “Đây là bố mẹ con à?” Nghe xong, cặp vợ chồng òa khóc nức nở, liên tục nói xin lỗi rồi ôm anh vào lòng.

Đó cũng là lần đầu tiên Châu nghĩ về cội nguồn. Anh tâm sự: “Tôi, dù là một đứa trẻ lúc ấy vẫn không ngừng thắc mắc, tại sao bố mẹ không nuôi mình mà phải gửi tới làng trẻ. Bao nhiêu câu hỏi trong đầu cứ liên tục xuất hiện…” Đến khi bố mẹ đón về nhà ở Đồng Nai, nhìn nhà nhìn cửa Châu mới vỡ lẽ, chính gia cảnh nghèo khó không đủ tiền chăm lo, chữa bệnh cho con mới buộc bố mẹ phải đưa anh vào làng trẻ Hòa Bình.



Sau hơn 10 năm xa cách, lần đầu tiên đón con trai về nhà đã khiến mẹ Châu dành cả đêm để tâm sự, thủ thỉ cùng con. Người phụ nữ kham khổ liên tục lau nước mắt, nói xin lỗi và tự trách bản thân không làm tròn trách nhiệm, để Châu phải lạc lõng nơi đất khách quê người. Nhưng cũng chính nhờ những tháng năm ở làng trẻ đã nuôi dưỡng trong lòng Châu niềm đam mê mãnh liệt với việc vẽ vời. Chàng trai 9x thủ thỉ: “Từ năm 9 tuổi tôi đã phát hiện mình có tư duy màu sắc và thích vẽ vô cùng. Mọi việc bắt nguồn từ việc tình cờ tôi được xem một nữ họa sĩ đến vẽ tranh tường ở làng trẻ. Nhìn cây cọ di chuyển, tôi lập tức bị thu hút, nhìn xem không dám rời mắt”.



Nhìn những mảng màu sắc rực rỡ, cậu bé Châu ao ước mình cũng có thể vẽ được như vậy. Thấy anh chăm chú, cô họa sĩ liền cười hỏi có muốn học không, anh đã không ngần ngại mà gật đầu liên tục. Từ đó, Châu bắt đầu được làm quen với cây bút bảng màu. Tuy nhiên, căn bệnh teo cơ khớp tứ chi khiến tay anh không thể cầm nổi cây cọ. Không chịu bỏ cuộc, Châu chuyển sang tập vẽ bằng miệng. Nhiều lần, anh chia sẻ giấc mơ làm họa sĩ của mình với vài người quen biết. Đáp lại, người ta chỉ cười phá lên, cho rằng anh mơ ước viển vông, quá xa vời thực tế. Nghe xong Châu chỉ im lặng. Anh quyết định mình sẽ âm thầm tự đi lên, thực hiện đam mê theo cách riêng của mình.



Hết mình vì đam mê và công việc từ thiện



Mặc mọi người chê cười, mỗi ngày Châu đều ngậm cây bút vào miệng, tự tập điều khiển cây bút vẽ sao cho mềm mại. Thời gian đầu, nhiều khi anh đau đớn khi cây bút chọc thẳng vào miệng, vào răng vì chưa quen. Thế nhưng, vết thương chưa kịp lành chàng trai trẻ đã tiếp tục luyện tập, luôn nhắc nhở mình phải không ngừng cố gắng. Đến khi học vẽ màu dầu, việc Châu nuốt phải màu đã trở nên quá thường xuyên.

Vài năm nay, Châu thuê một căn hộ chung cư nhỏ, vừa để ở và vẽ tranh lại vừa dạy học luôn tại nhà.

Mỗi lần đi du lịch tham quan, Châu đều cố gắng giữ lại những phong cảnh nơi ấy bằng bức họa từ tay phác thảo lại. Ngày đó, sợ mình vẽ không đẹp nên mỗi lần vẽ xong, Châu đều giấu dưới đệm nằm. Tuy nhiên, đến khi bạn bè cùng phòng dọn dẹp, thấy bức vẽ của Châu đều nức nở khen, mang treo đi khắp phòng ngủ. Từ đó, các bức tranh của chàng thanh niên được nhiều người chú ý, khách đến làng trẻ hầu như đều phải ghé thăm phòng của anh.



Vài năm nay, Châu thuê một căn hộ chung cư nhỏ, vừa để ở và vẽ tranh lại vừa dạy học luôn tại nhà. Anh mở một lớp học vẽ tranh cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi với nhiều quốc tịch khác nhau. Chàng họa sĩ 9x có thể nói thông thạo tiếng Anh, tiếng Nhật nên hầu hết ngôn ngữ giao tiếp trong các lớp học vẽ là tiếng Anh. Đối với những học viên khó khăn, Châu đều miễn giảm học phí, mua màu vẽ tặng và tạo điều kiện để các em có cơ hội theo đuổi đam mê giống như mình ngày xưa. Hiện tại, 9x còn dạy vẽ miễn phí cho một số trung tâm nhân đạo. Mỗi ngày anh chỉ ngủ 4 tiếng và dành toàn bộ 20 tiếng còn lại để lao động nghệ thuật và cống hiến cho đời.

Họa sĩ Châu còn tham gia vẽ tranh ủng hộ tiền xây cầu cho bà con nghèo.

Không dừng lại ở đó, Châu còn không ngừng tham gia các hoạt động từ thiện, vẽ tranh quyên góp tiền cho những người kém may mắn. Anh là gương mặt đồng hành quen thuộc của chương trình 'Xanh yêu thương', đây là dự án thuộc Hội Y tế công cộng TP HCM triển khai với mục đích cải thiện Sức Khỏe học đường tại các vùng sâu vùng xa. Còn nhớ thời điểm trận lũ kinh hoàng “tàn phá” miền Trung hơn 2 năm trước, nhân dịp ra Hà Nội chơi Châu đã lên Bờ Hồ vẽ tranh, đặt một hộp đựng tiền bên dưới. Khả năng vẽ tranh của chàng trai khuyết tật khiến nhiều người đi qua trầm trồ, liên tục bỏ tiền vào thùng. Gom toàn bộ được khoảng 2 triệu đồng, Châu gửi đến một tổ chức thiện nguyện để ủng hộ đồng bào miền Trung.



Cách đây vài tháng, bức tranh của chàng họa sĩ trẻ được mang ra đấu giá trong một sự kiện. Toàn bộ số tiền sau đó được BTC xây dựng 2 nhà vệ sinh ở tỉnh Bình Thuận và Gia Lai cho các học trò nghèo. Châu còn tham gia vẽ tranh ủng hộ tiền xây cầu cho bà con ở Tiền Giang và Bến Tre, mỗi tháng ủng hộ một phần tiền kiếm được cho những trường hợp khó khăn với danh nghĩa cá nhân. Anh khiến nhiều người cảm phục, xúc động với câu nói: “Cuộc đời không cho tôi lành lặn nhưng tôi sẽ biến cuộc đời mình thành điều tuyệt vời nhất”.



Đến thời điểm hiện tại, cái tên Lê Minh Châu đã không còn xa lạ với những người yêu hội họa. Nhờ sự tài hoa, nổi tiếng của mình, anh còn được mời xuất hiện trong phim ngắn ‘Chau Beyond The Lines’ của nữ đạo diễn Courtney Marsh. Đặc biệt, bộ phim này đã tạo được tiếng vang lớn ngay sau khi ra mắt năm 2015 và lọt top 10 đề cử hạng mục: ‘Phim tài liệu ngắn hay nhất’ tại Oscar 2016. Và từ đó, anh chàng 9x trở thành nhân vật truyền cảm hứng, lay động trái tim hàng triệu người yêu nghệ thuật trên toàn thế giới.

