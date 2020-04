Chàng rể “quý” tự đâm vào đùi rồi hoang báo bị cướp hòng… quỵt nợ bố vợ

Công an huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) vừa điều tra làm rõ vụ tạo hiện trường giả bị cướp tài sản do Trương Văn Dủ (32 tuổi, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau ) thực hiện.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Trương Văn Dủ trước đó có vay của bố vợ 24 triệu đồng. Sau một thời gian phải trả nợ nhưng không đủ khả năng nên Dủ đã nảy sinh ý định tạo dựng hiện trường giả vụ cướp tài sản để lòe mọi người và trốn nợ bố vợ.

Nghĩ là làm, khoảng 8h ngày 14/4, Dủ chở vợ là chị Đoàn Thị Thúy Kiều đến chợ An Long (xã An Long, huyện Tam Nông) để mua đồ. Trên đường đi, Dủ bảo vợ sẽ ghé qua cây ATM rút tiền để trả cho bố vợ. Thực tế, Dủ không rút mà nói dối vợ là cây ATM hết tiền.

Dủ tại cơ quan điều tra

Tiếp đó, Dủ chở vợ đến thị trấn Tràm Chim (huyện Tam Nông). Sau đó, Dủ bảo vợ đi vào chợ thực phẩm mua đồ còn mình đi rút tiền. Dủ điều khiển xe máy đến đoạn đường vắng người qua lại gần Trung tâm y tế huyện Tam Nông.

Quan sát một hồi không thấy ai, Dủ liền dùng dao tự đâm vào đùi mình gây thương tích. Tiếp đó, Dủ điện cho vợ thông báo bị cướp tài sản và đến Trung tâm y tế huyện Tam Nông để xử lý vết thương.

Sự việc sau đó được trình báo lên cơ quan điều tra . Từ lời khai của Dủ các cán bộ điều tra thấy có nhiều điểm đáng nghi nên đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lợi lời khai của Dủ. Qua đấu tranh, cuối cùng Dủ cũng thừa nhận hành vi tự dựng hiện trường giả đâm mình trọng thương để trốn nợ bố vợ.

Trước đó, Công an TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) cũng đã thụ lý một vụ dựng hiện trường giả tương tự. Cụ thể, chiều ngày 27/11/2019, trên đường trở về nhà sau khi đến nhà bạn gái chơi, LAD (21 tuổi, ngụ thôn Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) đến đường Hùng Vương (TP Tuy Hòa) thì dừng xe máy lại, lấy điện thoại, ví da cất giấu trong khu đất trống ven một tường rào.

Tiếp đó, D. tự xé túi quần của mình rồi ngồi bên vỉa hè nhờ người đi đường gọi điện thoại báo cho cha mẹ của D. và báo cơ quan công an nói vừa bị cướp tài sản. D. nói, đang đi đường thì bị một người đàn ông chở theo một người phụ nữ khoảng 35 tuổi đi đến hỏi đường về thị xã Sông Cầu, Khi D. chỉ đường thì người phụ nữ này vỗ vai trái bỏ thuốc mê làm thanh niên này mệt, tay co quắp, không lái được xe.

D. dựng hiện trường giả bị cướp để lừa gia đình

D. còn khai, sau đó, bị người đàn ông và người phụ nữ kéo vào vỉa hè, lục túi quần lấy điện thoại, ví da. D. dùng tay giữ lại thì bị người đàn ông xé rách túi quần lấy tài sản đi lên xe bỏ đi về hướng bắc.

Theo D., tài sản bị cướp gồm: một điện thoại hiệu Huawei màu đen, một ví da bên trong có 40.205.000 đồng cùng một số giấy tờ tùy thân. Số tiền bị cướp vừa rút trong sổ tiết kiệm tại Phòng Giao dịch Tuy Hòa thuộc Ngân hàng Đầu tư - Phát triển (BIDV) chi nhánh Phú Yên

Nghi ngờ lời khai của D. có vấn đề nên Công an vào cuộc điều tra, xác định D. tự dựng hiện trường giả báo tin bị cướp giả. Lý do là vì, trước đây, D. làm thuê tại TP.HCM và nói dối gia đình là có gửi tiết kiệm tại Ngân hàng BIDV 40 triệu đồng. Gia đình bảo D. rút tiền về để mua mô tô cho D.. Không biết lấy tiền đâu đưa cho gia đình nên dựng hiện trường giả để nói dối.

