Chẳng sợ nguy cơ nhiễm bệnh, bác sĩ già vẫn tận tụy với bệnh nhân lao suốt 30 năm qua

Lúc nào bước chân đến đây cũng có thể bắt gặp bác sĩ Nguyễn Văn Thơm (trưởng phòng khám) đang ân cần thăm khám, hướng dẫn cho người mắc bệnh lao thủ tục và cách điều trị.

Ngoài những lúc tư vấn tại chỗ cho người bệnh, khi kết thúc giờ làm việc ông còn đi đến tận nhà của từng người bệnh, đặc biệt là bệnh nhân nặng, bị yếu liệt không đủ khả năng đến phòng khám. Thông thường, bệnh nhân lao phải chữa bệnh trong ít nhất 6 tháng hoặc ít nhất là 2 năm đối với lao kháng thuốc. Bác sĩ Thơm trải lòng: “Trong khoảng thời gian chiến đấu với bệnh tật, không ai khác ngoài bác sĩ chính là chỗ dựa tinh thần cho người bệnh. Chẳng ai bắt mình phải đi, nhưng bứt rứt khó chịu lắm, chỉ muốn đến tận nơi xem họ có khó khăn hay cần hỗ trợ gì không”.



Bác sĩ Thơm dẫn mọi người đến nhà một bệnh nhân lao vô cùng trẻ tuổi. Đó là chị Phạm Phương X. mới 21 tuổi, đang là sinh viên trường đại học trên địa bàn TP. HCM. Trước đó, X. từng bị ho một thời gian dài, đến khi suy kiệt cơ thể đi khám mới phát hiện ra bị bệnh lao . Nhớ lại 2 tháng trước cũng là cái ngày cô sinh viên trẻ phát hiện mình đang mắc căn bệnh bị cả xã hội kỳ thị, X. vẫn không kiềm nổi cảm xúc. Hoang mang và lo sợ, nhưng khi được bác sĩ X. trấn an nữ bệnh nhân đã dần bình tĩnh lại và an tâm điều trị.

Nhút nhát là thế, nhưng khi gặp bác sĩ Thơm cô gái trẻ lại liến thoắng nói chuyện không dứt, từ chuyện chữa bệnh đến cả chuyện bổ sung sắt trong chu kỳ của người phụ nữ. X. cho hay: “Theo bác sĩ Thơm điều trị, em cảm thấy rất an tâm. Bác sĩ Thơm là người vô cùng tận tâm với nghề, chăm lo chu đáo cho bệnh nhân. Chứ các bác sĩ khác, em thấy họ chỉ cho thuốc rồi bệnh nhân về uống, thế là xong”.



Người bệnh thường rất mặc cảm, không muốn để người xung quanh biết. Ảnh minh họa.

Trường hợp cách đây 10 năm về một người mẹ trẻ mắc bệnh lao cột sống có lẽ là kỷ niệm mà bác sĩ Thơm không bao giờ quên được. Sau khi sinh đôi, người mẹ này đã nằm liệt một chỗ. Lúc đầu, chị rất tuyệt vọng và chán chường. Từ một giáo viên dạy tiếng Anh hoạt bát, năng động, chị trở thành người tàn phế, mọi hoạt động đều phải nhờ vào bàn tay người mẹ già. Thế nhưng, từ khi gặp bác sĩ Thơm và cùng ông đồng hành trong việc điều trị, người mẹ trẻ đã mạnh mẽ vươn lên và dần đánh thắng được bệnh tật.



Hiện tại, hai cô con gái xinh xắn của chị cũng đã 10 tuổi. Mỗi lần thấy bác sĩ Thơm ghé chơi, hai bé lại vui vẻ chạy ra ríu rít chào, gọi tiếng “ông” đầy thân thương. Cũng có nhiều bệnh nhân sau khi được ông chữa khỏi bệnh đã quay lại phòng khám, ngỏ ý muốn hỗ trợ dinh dưỡng cho những người còn đang điều trị. Điều này khiến bác sĩ Thơm rất vui, ông coi đây là những kỷ niệm đáng nhớ trong nghề mà có lẽ, mình sẽ mang đến hết cuộc đời.



Công việc của một bác sĩ phòng khám lao ẩn chứa nhiều nguy hiểm, đặc biệt là nguy cơ nhiễm bệnh. Ảnh minh họa.

Công việc của một bác sĩ phòng khám lao ẩn chứa nhiều nguy hiểm, đặc biệt là nguy cơ nhiễm bệnh. Do đó, họ luôn luôn phải đeo khẩu trang để hạn chế vi trùng xâm nhập. Tuy nhiên, mỗi lần đến tận nhà thăm bệnh nhân bác sĩ Thơm không được đeo khẩu trang nhưng ông không hề nề hà. Ông dí dỏm cho hay: “Người bệnh thường rất mặc cảm, không muốn để người xung quanh biết. Do đó, mình phải giả vờ là bạn bè đến chơi, đến thăm. Nếu đeo khẩu trang tới, mọi người sẽ nghi ngờ, dị nghị rồi nói ra nói vào. Còn nếu yêu cầu bệnh nhân đeo khẩu trang có khi mình lại bị đuổi về”.



Cho dù là thế, vị bác sĩ gần 60 tuổi vẫn kiên định với hành trình bên những người bệnh lao với mong muốn được chia sẻ, chăm sóc và giúp đỡ những bệnh nhân nghèo ở mảnh đất ông sinh ra và lớn lên. Ông quan niệm, “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, thì gian khổ sẽ dành phần ai”, ông không nghĩ việc mình đang làm là gian khổ. Tuy nhiên, sẽ chẳng mấy ai trong xã hội này có thể chịu đựng được con đường dài đăng đẵng trong việc phòng, chống bệnh lao tại một phòng khám đơn sơ như bác sĩ Thơm.



