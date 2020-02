Chàng trai 23 tuổi đột tử vì chơi cầu lông, cảnh báo loạt sai lầm khi tập thể dục nhiều người mắc

Trường hợp đau lòng này xảy ra ở Malaysia. Lúc đó, vào khoảng 11 giờ tối ngày 3/2/2020 tại một sân cầu lông địa phương tại Jitra (quận Kubang Pasu, phía bắc Kedah, Malaysia) chàng trai 23 tuổi sau khi ăn tối với bạn bè khoảng 2 tiếng đã tụ tập chơi cầu lông cùng nhau.



Tuy nhiên, chỉ sau một hiệp đấu chàng trai trẻ đã bất ngờ ngã xuống đất, nôn mửa và ngất lịm đi. Dù đã được gọi cấp cứu ngay lập tức nhưng anh chàng xấu số vẫn không qua khỏi.

Sau khi điều tra, cảnh sát xác nhận nạn nhân tử vong là một sinh viên đại học ở Jitra. Phân tích pháp y cho thấy, nguyên nhân tử vong do hội chứng mạch vành cấp tính. Đây là tình trạng giảm lưu lượng máu đến các động mạch vành, làm cơ tim không hoạt động đúng cách, dẫn đến đột tử



Theo trang tin Sinar Harian, nguyên nhân khiến chàng trai bị đột tử có thể là do tập thể dục quá muộn, làm gia tăng huyết áp và các vấn đề về tim. Thực tế, có nhiều người quen tập thể dục trước khi đi ngủ, nhưng điều này sẽ khiến thân nhiệt tăng lên, nhịp sinh học cơ thể bị xáo trộn khiến bạn khó ngủ, giấc ngủ chập chờn hoặc không sâu giấc.



Những sai lầm khi tập thể dục rất nhiều người mắc



Ngoài việc tập thể dục quá muộn, nhiều người còn mắc phải những sai lầm khác gây nguy hiểm sức khỏe.



Tập thể dục quá sớm: Tập thể dục quá sớm khi nhiệt độ còn thấp, trời nhiều sương sẽ gây hại cho cơ thể.

Tập thể dục không đều: Việc này khiến kết quả tập luyện giảm sút, không giảm được mỡ thừa, dễ gây chấn chương, mệt mỏi.

Tập thể dục khi bị bệnh: Tập luyện khi bị ốm, sốt hay viêm họng, ho khan, chảy nước mũi, cơ thể mệt mỏi sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe.

Tập thể dục khi đói: Khi đói khiến cơ thể hoa mắt, chóng mặt, dễ ngất xỉu.

Tập thể dục sau khi ăn no: Khiến nhịp sinh học trong cơ thể bị rối loạn, khiến bạn bị đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy, chuột rút , đau bụng... và rất hại dạ dày

