Chàng trai 27 tuổi mất mạng sau khi mát xa cổ, bác sĩ chỉ ra hai vị trí 'tử huyệt' chớ nên đụng vào

Chàng trai Tiểu Trương, 27 tuổi, đến từ Trung Quốc cùng nhiều đồng nghiệp đến một phòng tắm ở Thượng Hải và chọn dịch vụ mát xa để thư giãn. Anh nói mình cảm thấy đau mỏi nhiều ở vùng cổ gáy nên yêu cầu nhân viên mát xa thật kỹ khu vực này.

Theo một số người kể lại, trong lúc mát xa, nhân viên đã nhẹ nhàng nắn bóp vùng cổ và gáy theo yêu cầu của Trương, đồng thời yêu cầu anh xoay cổ từ trái sang phải và ngược lại. Trong lúc xoay, cổ của anh phát ra một tiếng kêu “khục” nhưng anh không hề thấy đau đớn hay bị ngoẹo cổ.

Ảnh minh họa Ảnh minh họa



Một số đồng nghiệp cho hay sau khi rời khỏi phòng tắm chưa lâu, anh Trương đột nhiên kêu chóng mặt rồi ngã gục xuống sàn. Anh được đưa đi cấp cứu ngay trong tối hôm đó. Dù được tích cực cấp cứu nhưng chàng trai 27 tuổi đã không thể qua khỏi.



Nhận tin dữ, gia đình chàng trai vô cùng bàng hoàng và yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân cái chết. Tại sao một thanh niên đang khỏe mạnh lại ra đi đột ngột sau khi đi mát xa, liệu có uẩn khúc gì chăng?



Các bác sĩ thăm khám và đưa ra kết luận chàng trai tử vong do lệch khớp cổ, viêm cột sống cổ gây nhồi máu não và rối loạn chức năng hệ thần kinh trung ương.



Theo các bác sĩ, thực tế anh Trương đã có dấu hiệu Theo các bác sĩ, thực tế anh Trương đã có dấu hiệu thoái hóa đốt sống cổ do tính chất công việc phải ngồi máy tính quá nhiều. Đây là căn bệnh cực lỳ phổ biến trong xã hội hiện đại đặc biệt với dân văn phòng phải làm việc chủ yếu trên máy tính. Vì thế độ tuổi mắc bệnh cũng ngày càng trẻ hóa, trung bình trên 30.

Người có bệnh xương khớp không nên tùy tiện mát xa, xoa bóp



Nhiều người bị nhức mỏi vai gáy cho rằng chỉ là biểu hiện tạm thời nên tìm tới các phương pháp mát xa để thư giãn. Tuy nhiên, việc mát xa phải được thực hiện đúng cách, nếu không sẽ không giảm đau được mà còn gây ra nhiều tai nạn đáng tiếc.



Theo các bác sĩ, mát xa có nhiều lợi ích cho cơ thể như giảm đau, tăng cường tuần hoàn máu và trao đổi chất, giảm căng mỏi cơ, giảm đau nhức xương khớp... Tuy nhiên, mát xa phải có kỹ thuật và đúng cách, nếu dùng lực quá mạnh hoặc mát xa sai vị trí sẽ gây hậu quả khôn lường.



Các bác sĩ chỉ ra hai vị trí 'tử huyệt' không nên tùy tiện mát xa. Thứ nhất, mát xa cột sống. Nhiều người mắc bệnh xương khớp cột sống lựa chọn cách dùng chân để mát xa mà không biết việc này nguy hiểm như thế nào. Trong lượng của cơ thể người vượt qua sức chịu đựng của các khớp xương, các đốt sống nằm ở vị trí ngực thường yếu hơn do ít vận động. Do đó, người bị bệnh cột sống tuyệt đối không để nhân viên mát xa đứng lên lưng, dùng gót chân nhấn vào xương sống tránh làm tổn thương tủy sống.

Người bị bệnh xương khớp không bao giờ được bẻ khớp, bẻ cổ, bẻ người có thể gây ra các chấn thương bất ngờ, thậm chí gãy xương



Thứ hai, mát xa đốt sống cổ - gáy. Đây là vùng rất nhạy cảm bởi chứa dây thần kinh quan trọng chi phối vận động toàn cơ thể. Không tùy tiện mát xa khu vực này để tránh sái cổ, ngoẹo cổ, liệt nửa người... chỉ vì bấm huyệt không đúng cách.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn mát xa massage toàn thân đúng cách

Xem thêm: Bệnh viện Bạch Mai áp dụng phương pháp mới giúp người gãy xương không cần mổ

Hà Ly (t/h)