Chàng trai 9x nén đau thương lập bàn thờ vái vọng tiễn biệt cha trong khu cách ly COVID-19

Ngày 31/3, tại khu cách ly trung tâm Ban chỉ huy quân sự của huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nhiều người đã tới bàn thờ vọng không di ảnh để thắp nén nhang cho bố anh Hà Văn Dũng (SN 1996, quê xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An ). Anh Dũng vừa từ Lào trở về nước và tới khu này cách ly được 2 ngày thì phải nghe tin dữ: bố anh đã qua đời.

Đau lòng trước tin bố mất, anh Dũng lên gặp lãnh đạo trình bày hoàn cảnh, muốn được về quê nhìn bậc sinh thành lần cuối. Tuy nhiên, các cán bộ đã động viên, khuyên nhủ rằng anh đang trong thời gian cách ly phòng dịch COVID-19 , nếu trở về có thể ảnh hưởng tới cộng đồng. Vì vậy, anh Dũng đã quyết định chịu tang bố trong khu cách ly, xin Ban chỉ đạo cho phép lập bàn thờ vọng.

Đáp ứng nguyên vọng của người con hiếu thảo, Ban chỉ đạo khu cách ly huyện Nam Đàn đã mua giúp anh Dũng bát hương, hoa quả để anh lập bàn thờ tưởng nhớ người cha quá cố ngay trong khu cách ly. Những người trong khu cách ly ấy dù không quen biết cũng đã lần lượt tới bàn thờ thắp một nén hương, cùng sẻ chia nỗi buồn đau với anh Dũng.

Bí thư Bí thư Đoàn xã Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, anh Phan Ngọc Tài cho biết anh Dũng là thợ xây dựng vừa từ Lào trở về, anh tới cách ly tại khu cách ly tập trung cách nhà 70km. Bố anh Dũng à ông H.V.Ph. (53 tuổi) qua đời vì bệnh hiểm nghèo, tuy nhiên anh Dũng không thể về chịu tang. Chính quyền xã cùng gia đinh đã làm lễ mai táng cho ông Ph. theo phong tục của địa phương.

Cách đây không lâu, ông Trần Đình Sỹ (51 tuổi, quê xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) khi đang cách ly tại Trung tâm bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cũng được cơ quan chức năng ở đây giúp lập bàn thờ vọng vì bố qua đời ở quê nhà.

Ông Sỹ cho hay do hoàn cảnh quá khó khăn, 10 năm nay ông sang Malaysia để lao động chân tay kiếm sống, suốt thời gian qua chưa từng về quê thăm nhà. Trước đó vài ngày, ông nhận được tin báo người cha già hơn 90 tuổi trở bệnh nặng, Sức Khỏe yếu nên chú đã lên máy bay về nước, hi vọng được gặp cha lần cuối. Tuy nhiên, sau đó ông phải vào khu cách ly để phòng ngừa dịch bệnh, khi nghe tin cha mất thì không thể ra ngoài, đành xin phép cán bộ cho phép lập bàn thờ vọng.

Chi Nguyễn (t/h)