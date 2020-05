Chánh án chỉ ra những sai sót tố tụng nghiêm trọng trong vụ án Hồ Duy Hải

Liên quan đến các diễn biến mới của phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, chiều 7/5 Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao tập trung xem xét làm rõ các vấn đề liên quan đến kháng nghị của VKSND Tối cao về những sai sót tố tụng trong vụ án.

Theo kháng nghị của VKSND Tối cao, đã có nhiều vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng trong vụ án Hồ Duy Hải mà chủ yếu là do Cơ quan điều tra, do đó cần hủy toàn bộ Bản án sơ thẩm và Bản án phúc thẩm đã xét xử bị cáo Hồ Duy Hải về các tội " Giết người " và " Cướp tài sản " để điều tra lại theo đúng quy định của Pháp luật

Không đưa lời khai ban đầu của Hồ Duy Hải vào hồ sơ

Tại phiên giám đốc thẩm, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã chất vấn cơ quan điều tra về việc vì sao lời khai đầu tiên - lời khai không nhận tội của Hồ Duy Hải không được lưu trong hồ sơ.

Về vấn đề này điều tra viên lý giải "do lời khai ban đầu chỉ là sàng lọc nên không lưu trong hồ sơ".

Cụ thể, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã kiểm tra những người thường gọi điện thoại đến Bưu cục, nhất là thời điểm gần xảy ra vụ án.

Hồ Duy Hải cũng nằm trong số đó và được mời lên hỏi như những người khác. Tổng cộng có trên 100 người được mời lên làm việc với cơ quan chức năng và đều được hỏi rất tỷ mỉ. Khi hỏi Hải về bằng chứng ngoại phạm thời điểm xảy ra vụ án, Hải khai đi đám tang cùng một số người. Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan điều tra nhận thấy Hải không đến đám tang, từ đó dẫn đến nghi vấn.

Ngày hôm sau, tức ngày 21/3/2008, cơ quan điều tra tiếp tục mời Hải lên lấy lời khai. Qua đấu tranh, Hải đã khai nhận hành vi phạm tội.

Trước lý giải này của điều tra viên, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng việc không đưa lời khai ngày 20/3 (lời khai ban đầu) của Hồ Duy Hải vào hồ sơ là sai, vì Hải không giống những người đã được loại trừ.

Tòa án các cấp kết án tử hình đối với Hồ Duy Hải về các tội giết 2 nữ nhân viên bưu điện Cầu Voi ( Long An ), cướp tài sản của 2 người này và của bưu điện

Biên bản hỏi cung có sửa chữa nhưng không có chữ ký của người khai

Cũng trong phiên giám đốc thẩm chiều nay, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã đề nghị điều tra viên giải thích về việc một số biên bản hỏi cung có sửa chữa nhưng không có chữ ký của người khai.

Trả lời vấn đề này, điều tra viên cho rằng "chỉ sửa chữa lỗi chính tả", không ảnh hưởng đến lời khai của bị can.

Tại phiên tòa, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã yêu cầu chiếu những bút lục có dấu hiệu sửa chữa mà kháng nghị của VKSND Tối cao đã nêu. Bản chiếu lên cho thấy đó là những sửa chữa nhỏ.

Chánh án Nguyễn Hoà Bình nhận xét dù là sửa chữa nhỏ nhưng cơ điều tra đã sai vì đây là biên bản tố tụng, sửa thì phải có chữ ký của người khai.

Về vấn đề này cơ quan điều tra cũng thừa nhận có những thiếu sót trong khi tiến hành điều tra vụ án Hồ Duy Hải.

Được biết, trong phiên giám đốc thẩm sáng nay 8/5, đại diện VKSND Tối cao sẽ phát biểu quan điểm, sau đó Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao sẽ đánh giá các chứng cứ. Buổi chiều, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao sẽ công bố kết luận của Hội đồng.

