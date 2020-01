Lộ clip 'nóng' với nữ kế toán, Chánh án TAND huyện Minh Hóa bị xử lý thế nào?

Liên quan đến vụ Chánh án TAND huyện Minh Hóa Đinh Lâm Xướng (SN 1970) "mây mưa" với nữ kế toán Đ.T.K.C. (SN 1970) ngay tại trụ sở trong giờ hành chính, mới đây, TAND Tối cao tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định kỷ luật ông Xướng.

Cụ thể, Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Thanh Xuân cho biết, ông Đinh Lâm Xưóng sẽ bị cách chức và điều chuyển công tác vì vi phạm đạo đức lối sống khi quan hệ tình dục với kế toán ngay tại trụ sở làm việc.



"Ông Xướng sẽ được điều chuyển và bố trí một công việc khác trong ngành tòa án. Hiện chưa có phương án cụ thể về bố trí công tác mới", báo Người Lao Động dẫn lời Chánh án TAND tỉnh Quảng Bình.

Được biết, ngày 10/12 vừa qua, Tỉnh ủy Quảng Bình cũng đã cách hết các chức vụ về mặt Đảng đối với ông Đinh Lâm Xướng - Huyện ủy viên, Chánh án TAND huyện Minh Hóa.

Trụ sở TAND huyện Minh Hóa. Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 3 tháng trước, ông Đoàn Ngọc Lâm - Bí thư Huyện ủy Minh Hoá, bất ngờ nhận được 1 chiếc USB chứa clip "nóng" ghi lại cảnh ông Đinh Lâm Xường đang quan hệ tình dục với nữ kế toán Đ.T.K.C. Cả hai đều là người đã có gia đình và lại quan hệ ngay tại phòng làm việc, trong giờ hành chính.

Đoạn clip "nóng" trên sau đó được chuyển tới cho cơ quan công an điều tra làm rõ. Sau khi giám định, cơ quan công an kết luận nội dung trong đoạn clip phản án đúng sự thật, không hề có cắt ghép chỉnh sửa.

Không lâu sau, ông Xướng và bà C. đã thừa nhận hành vi của mình. Theo nội dung tường trình, Chánh án TAND huyện Minh Hóa nói do say rượu, không làm chủ được bản thân nên đã "mây mưa" với nữ kế toán.

Tỉnh ủy Quảng Bình sau đó đã ra quyết định cách hết các chức vụ về mặt Đảng đối với ông Đinh Lâm Xướng và kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo về mặt Đảng đối với nữ kế toán C.

Xem thêm:



Kiều Đỗ (t/h)