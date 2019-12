Chánh án TAND tỉnh Điện Biên: Công tác an ninh trong phiên xử đã có kế hoạch chi tiết

Thẩm phán Phạm Văn Nam cho biết, Công an tỉnh Điện Biên đã lên kế hoạch chi tiết, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho HĐXX, các bị can cũng như công dân đến dự tòa.

Theo đúng kế hoạch, ngày mai (26/12), TAND tỉnh Điện Biên sẽ bắt đầu phiên xét xử đầu tiên vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại. Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 ngày và được xét xử lưu động tại sân vận động TP Điện Biên Phủ . Phiên tòa do thẩm phán Phạm Văn Nam làm chủ tọa.

Theo đó, đây là phiên tòa nhận được quan tâm đặc biệt của người dân địa phương, dư luận xã hội và các cơ quan báo đài. Chính vì vậy, việc xét xử lưu động ngoài trời sẽ giúp đảm bảo được không gian cho người dân đến dự, chứng kiến hành động tội ác của các bị cáo. Đây còn là cách giáo dục trực quan cho công dân, nhất là công dân người dân tộc tại tỉnh Điện Biên.

Hiện trường phát hiện thi thể nữ sinh Cao Mỹ Duyên

Theo ông Phạm Văn Nam – Chánh án TAND tỉnh Điện Biên, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp nên công tác chuẩn bị, đảm bảo tuyệt đối an toàn đang được các ngành chức năng tỉnh Điện Biên thắt chặt.

Trước phiên xét xử ngày mai. Cơ sở vật chất như tăng âm, loa đài, bàn ghế, các thiết bị trình chiếu lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, ô che mưa, che năng… phục vụ công tác xét xử lưu động đã được hoàn tất.

Đặc biệt, công tác an ninh trật tự trong các phiên xét xử đã được Công an tỉnh Điện Biên lên kết hoạch từ thời điểm VKSND tỉnh hoàn thành cáo trạng truy tố với 9 bị cáo trong vụ án. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho HĐXX, các bị can cũng như mọi công dân đến tham dự phiên xét xử.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Điện Biên đã có kế hoạch điều động lực lượng công an đến bảo vệ trươc, trong và sau phiên xét xử. Mọi hoạt động an ninh đều đã được chuẩn bị kỹ để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

9 bị cáo trong vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Trong phiên xử ngày mai, 9 bị cáo sẽ được đưa ra xét xử là: Vì Văn Toán (37 tuổi; kẻ chủ mưu), Bùi Văn Công và vợ là Bùi Thị Kim Thu (cùng 44 tuổi), Vương Văn Hùng (35 tuổi), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (27 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi).

TAND tỉnh Điện Biên truy tố 9 bị can với 6 tội danh: Giết người ; Hiếp dâm; Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản; Tàng trữ trái phép chất ma túy; Không tố giác tội phạm. Trong đó 6/9 bị can bị truy tố với khung hình phạt tử hình.

Thu Nga (t/h)