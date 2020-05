Chánh án TAND tối cao nói gì về tài liệu luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải cung cấp ở phiên xử 6/5?

Trong phiên giám đốc thẩm sáng nay, HĐTP tiếp tục làm rõ các nội dung nên trong kháng nghị của VKSND tối cao trong vụ Hồ Duy Hải bị kết án tử hình về 2 tội danh Giết người và Cướp tài sản, xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi (Long An).

Bên cạnh việc, VKSND tối cao đề nghị thực nghiệm lại hiện trường để tính thời gian Hải có mặt ở tiệm cầm đồ, đi trả xe... rồi từ đó đến Bưu điện thì phiên xử sáng nay cũng đề cập đến tài liệu luật sư cung cấp vào phiên xử ngày 6/5.

Trong phiên xử ngày 6/5, luật sư Trần Hồng Phong (đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh) có khoảng 20 phút trình bày trước phiên xử giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải.

Luật sư Phong trình trước HĐTP giấy xác nhận của nhân chứng Đinh Vũ Thường. Tại đây, nhân chứng khẳng định, không được các cáp tòa mời tham gia vụ án với tư cách nhân chứng.

Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng, tài liệu luật sư cung cấp không có giá trị chứng cứ

Đến phiên tòa sáng nay, Chánh án Nguyễn Hòa Bình đã đề nghị VKSND đánh giá tích hợp pháp của văn bản này.

Phía VKSND tối cao chi rằng, đây là tài liệu phát sinh trong giai đoạn xét xử. Phạm vi của xét xử giám đốc thẩm không chỉ xem xét nội dung kháng nghị mà còn là đánh giá tất cả các vấn đề liên quan vụ án.

Dẫn tin từ plo.vn, Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng, tài liệu phía luật sư cung cấp chỉ là bản phôt, chưa có công chứng, không có giám định chữ viết, chữ lý nên không có cơ sở xác định chữ ký đó là của ai. Do vậy, theo ông, không thể đưa ra làm căn cứ xét xử được.

Thêm nữa, chánh án Nguyễn Hòa Bình cho rằng, về nội dung, tài liệu này “không có gì mới” so với nội dung kháng nghị củ VKSND tối cao trước đó. Kháng nghị của VKS dẫn kết luận điều tra nêu nhân chứng Đinh Vũ Thường đến Bưu điện Cầu Voi gọi điện về Cà Mau lúc 19h39, có nhìn thấy một thanh niên ngồi trong bưu điện.

Hiện tại, phiên giám đốc thẩm đang bước vào buổi làm việc chiều ngày 7/5.

