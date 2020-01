Thời trẻ phong lưu và những bóng hồng trong cuộc đời NSƯT Chánh Tín

Tài tử nức tiếng gần xa với giọng ca ngọt ngào

Chánh Tín đặc biệt nổi tiếng sau khi vào vai Nguyễn Thành Luân trong phim "Ván bài lật ngửa"

Chánh Tín, tên thật là Nguyễn Chánh Tín, sinh ngày 29/11/1952 tại Bạc Liêu. Ông là con trai của "hào kiệt" Bạc Liêu Nguyễn Chánh Minh, là một võ sĩ nổi tiếng với chuyện đi trừ gian diệt bạo, giúp kẻ nghèo hèn với Hoa khôi Bạc Liêu Lưu Ngọc Lan. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu và đam mê với nghệ thuật, dẫu cho người cha có nhiều thành kiến với nghề này. Sau khi cha mất, ông theo học tại trường Mạc Đĩnh Chi ở Sài Gòn và bắt đầu theo đuổi đam mê ca hát.

Ban đầu, nhờ sự giúp đỡ của nhạc sĩ Phạm Duy và Dương Thiệu Tước, ông tham gia các phòng trà ca nhạc nổi tiếng Sài Gòn và thường xuyên biểu diễn trong khi đang tiếp tục theo học trường Luật. Đến năm 1974, Chánh Tín xuất hiện cùng diễn viên Băng Châu trong bộ phim "Vĩnh biệt tình hè" do đạo diễn Lê Hoàng Hoa sản xuất.

Năm 1982, Chánh Tín được giao cho vai đại tá Nguyễn Thành Luân trong bộ phim "Ván bài lật ngửa" của đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Đây chính là vai diễn đánh dấu sự nghiệp diễn xuất vang dội của ông, vẻ ngoài phong lưu, đĩnh đạc của nhân vật đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả nhiều thế hệ.

Không chỉ đóng phim, ông còn là một ca sĩ được nhiều người yêu mến, là một "hiện tượng âm nhạc" nức tiếng. ÔNg nổi danh sau khi thể hiện hai ca khúc "Tìm nhau" và "Nghìn trùng xa cách" của nhạc sĩ Phạm Duy trong một cuộc thi văn nghệ.

Một đời phong lưu và những bóng hồng trong cuộc đời Chánh Tín

Chánh Tín cùng vợ Bích Trâm

Vốn là một diễn viên - ca sĩ với vẻ ngoài đẹp trai lãng tử, Chánh Tín đã từng là một người đa tình và có nhiều tình nhân, bên cạnh người vợ duyên nợ Bích Trâm.

Ông kết thân với bà Bích Trâm khi cả hai tham gia trong một Ban văn nghệ của Trường Đại học Luật Sài Gòn. Thuở đó, bà Trâm là con tiểu thư nhà quan lớn, từng có học bổng tại Pháp, đi đâu cũng có xe hơi đưa đón. Khi còn hẹn hò, do điều kiện hai gia đình quá khác biệt nên gia đình bà Bích Trâm một mực ngăn cấm.

Quyết tâm đến với nhau, bà Bích Trâm hằng ngày luôn tác động tới ba mẹ. Còn về phía Chánh Tín, ngày nào ông cũng đến nhà Bích Trâm ngồi tới tận 12h đêm mới chịu về. Nước chảy đá mòn, vì những hành động ấy mà cả hai đã được gia đình chấp thuận. Vào năm 1974, Chánh Tín và Bích Trâm nên duyên vợ chồng, hai người là một cặp ca sĩ được nhiều người mến mộ trong những năm 1980 - 1990, có với nhau hai người con 1 trai, 1 gái.

Dẫu vậy, Chánh Tín vẫn không thể kiềm hãm sự đa tình của mình, ông vẫn có rất nhiều nhân tình và người hâm mộ. Bà Bích Trâm từng ngậm ngùi chia sẻ: "Kết hôn với một nghệ sĩ nổi tiếng như ổng có nhiều áp lực lắm. Ngay cả khi ổng vợ con rồi vẫn có người đến tận nhà chơi sau đó 2 người hẹn hò đi đâu, tôi cũng chẳng rõ. Ông Tín thích thì cứ đi, khi nào mệt mỏi thì về."

Dẫu vậy, đến lúc cuối đời, Chánh Tín vẫn quyết quay về và ở bên người vợ Bích Trâm. Ông tâm sự: "Tôi thấy không ai bằng vợ mình. Nhiều khi tôi cũng ngán đủ kiểu, phải bỏ nhà đi một đến hai ba bữa cho đỡ rồi về.... Khi thức dậy, tôi mới thấy mình cô độc, nhớ gia đình. Từ đó tôi mới nghĩ mình không thể quên Bích Trâm được".

Chánh Tín - Diễm My là một cặp đôi đẹp trên màn ảnh Việt.

Chánh Tín từng hợp tác, nên duyên "vợ chồng" trên màn ảnh cùng nữ hoàng ảnh lịch một thời Diễm My. Hai người không chỉ là một cặp đôi đẹp trên màn ảnh mà còn là những người bạn bè, anh em thân thiết ngoài đời. Thậm chí, Diễm My từng đùa rằng Chánh Tín là mối tình đầu của mình, đã từng "say Chánh Tín như điếu đổ".

Vai diễn đại tá - điệp viên Nguyễn Thành Luân do Chánh Tín thủ vai đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng. Mỹ nhân diễn cặp với Chánh Tín là nữ diễn viên xinh đẹp với đôi mắt sắc sảo - Thúy An. Dù chỉ xuất hiện trong 3 tập đầu, nhưng vẻ đẹp ấn tượng và diễn xuất tự nhiên cũng như "phản ứng hóa học" tuyệt vời với Chánh Tín đã giúp hai người chiếm được nhiều thiện cảm của khán giả.

Những bóng hồng khác từng đóng cặp với Chánh Tín

Bên cạnh đó, Chánh Tín thường xuyên đóng cặp với các mỹ nhân nức tiếng một thời như ca sĩ Thanh Lan, NSND Lê Khanh và nghệ sĩ Kiều Chinh. Với vẻ ngoài lãng tử và lối diễn xuất tài tình, dù là đóng cặp với diễn viên nào, Chánh Tín cũng có thể cùng bạn diễn tạo nên những thước phim ấn tượng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng tới nhiều năm sau này.

Mới đây, ca sĩ Bích Trâm, vợ của ông đã thương tiếc báo tin nghệ sĩ Chánh Tín đã qua đời tại nhà riêng ở TP.HCM vào sang nay ngày 4/1. Bà buồn bã chia sẻ trước đó ông đã bị mắc các bệnh như cảm cúm , huyết áp,... khiến Sức Khỏe ngày một yếu dần. Sự ra đi của ông khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả hâm mộ một thời vô cùng thương tiếc, là một sự mất mát to lớn với nền nghệ thuật nước nhà.

NSƯT Chánh Tín đột ngột qua đời, con gái kể "ba ngủ rồi đi luôn". Clip: Thanh Niên

