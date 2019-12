Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Tứ bị bắt vì tội gì?

Liên quan đến vụ án Nhật Cường Mobile, ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét nơi ở với ông Nguyễn Văn Tứ - Chánh văn phòng Thành ủy Hà Nội

Theo nguồn tin của báo Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Văn Tứ bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại Khoản 3 Điều 222 Bộ luật hình sự năm 2015.

Được biết, ông Nguyễn Văn Tứ (54 tuổi), quê ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Ông được điều động và bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội vào tháng 7/2017. Trước đó, ông Tứ là Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Ông Nguyễn Văn Tứ - Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội.

Ngoài ông Tứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Thu Hường - Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, cùng về tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Đây là những diễn biến mới nhất trong quá trình điều ra vụ án Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan.

Công an chuyển đồ niêm phong tại Trung tâm Bảo hành Giảng Võ của Công ty Nhật Cường Mobile

Trước đó, hồi cuối tháng 11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã có Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và các đơn vị có liên quan. 2 cán bộ sở này đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, đó là Nguyễn Tiến Học - Nguyên Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội và Phạm Thị Kim Tuyến - Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Ngoài ra, còn có Lê Duy Tuấn - Giám đốc kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và phát triển Đông Kinh.



Cả 3 đều bị khởi tố cùng về tội danh Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Kiều Đỗ (t/h)