Chặt cành cây đón Tết, thanh niên bị ong mặt quỷ đốt nguy kịch

Khoảng 11h ngày 8/1, bệnh nhân nam tên P.H.A. (20 tuổi, ở huyện Hòa Thành) được đưa tới Bệnh viện Cao Văn Chí (Tây Ninh) trong tình trạng ngất xỉu và lạnh run sau khi bị ong mặt quỷ đốt.

Gia đình kể lại, trong lúc anh A. dọn dẹp cây cối trước cửa nhà thì bất ngờ bị ong mặt quỷ đốt. Khoảng 30 phút sau, anh có biểu hiện ngứa ngáy khắp người, toàn thân nổi mề đay rồi ngất đi. Kiểm tra trên cơ thể phát hiện thấy vết ong đốt trên vành tai bệnh nhân, trên đó còn lưu lại đầu kim khá to cùng ruột ong.

Bệnh nhân bị hạ thân nhiệt khiến bác sĩ phải hỗ trợ dùng đèn hồng ngoại sửa



Thời điểm nhập viện, bác sĩ xác định bệnh nhân nhịp tim loạn xạ, không đo được huyết áp, phải hỗ trợ oxy để thở. Bệnh nhân liên tục kêu lạnh nên bác sĩ phải bố trí đèn hồng ngoại làm ấm.



Nhận thấy các triệu chứng này là do trúng độc của ong mặt quỷ, bác sĩ tiến hành cấp cứu kịp thời, may mắn sau 1 tiếng bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.



Theo TS Trương Xuân Lam - Trưởng phòng Côn trùng học Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, ong mặt quỷ thuộc họ Vespidae, cùng họ với ong đất, là loài ong to, ăn thịt. Loài ông này thường sống ở các khu vực miền núi hoặc miền tự nhiên hoang sơ, ít có ở vùng đồng bằng. Khác với nhiều loài ông khác, ong mặt quỷ có thể làm tổ cả trên cây hay dưới đất.



Ong mặt quỷ có nọc độc cực mạnh. Nếu những loài ong khác chỉ đốt một lần rồi chết thì ong mặt quỷ có thể đốt nhiều lần, độc tính mạnh không kém nọc độc rắn. Sau khi đốt, ong mặt quỷ để lại cái phần vòi trong cơ thể đối tượng bị đốt, gây sưng tấy, gây sốt. Nếu trẻ nhỏ, chỉ cần 3-5 con ong mặt quỷ tấn công có thể gây tử vong. Với người lớn, khoảng 20 con đốt thì có thể gây sốt, phản ứng sốc dẫn đến tử vong.



Đây là loài ong hung dữ, chúng có thể tấn công lại người và động vật khi bị đánh động. Có khi chúng kéo theo cả đàn tấn công lại người hay động vật đã "khiêu chiến" trước.



Theo Chủ tịch Hội Nuôi ong Việt Nam, trong trường hợp không may bị các loài ong nói chung hay ong mặt quỷ nói riêng tấn công, cần lánh ẩn nhanh, tránh để nhiều con kéo đến cùng lúc. Cụ thể, nạn nhân có thể nhanh chóng chạy vào nhà đóng cửa, chui vào màn hay nhảy xuống ao có nước để tránh ong kéo đến đốt. Khi không tiếp cận được đối tượng, loài ong này sẽ bỏ đi.



Nọc độc của ong mặt quỷ có tác dụng rất nhanh nên cần được sơ cứu kịp thời. Đưa nạn nhân tránh xa khu vực có thể bị ong đốt, hạn chế vận động tối đa để tránh chất độc lây lan. Đồng thời dùng nhíp hoặc dụng cụ chuyên dụng khều nhẹ ngòi độc của ong còn lưu lại trên da. Tuyệt đối không chọc vỡ túi ngòi độc vì có thể làm chất độc lây lan và thấm sâu hơn.



Các chuyên gia cảnh báo, dịp Tết Nguyên đán cận kề, là thời điểm người dân hay chặt dọn cành cây dọn dẹp nhà cửa, sân vườn. Lưu ý nên tránh các cành cây, bụi rậm có nhiều ong, rắn rết. Trước khi chặt cánh, hãy dùng một cây sào dài quất mạnh vào nơi bụi rậm để “đánh động" cho côn trùng đi xa. Mặt khác, khi chặt cây nên mặc trang phục bảo hộ kín toàn thân để tránh bị côn trùng đốt ngoài da.

