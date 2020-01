Chất độc môi trường và sức khỏe trẻ em

Ô nhiễm môi trường, cụ thể là nhiễm độc chì làm giảm IQ và rút ngắn thời gian chú ý. Trẻ em có lượng chì cao trong cơ thể gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tập trung. Họ cũng dễ bị bốc đồng và hành vi chống đối xã hội , bao gồm cả bạo lực.

Chất độc môi trường: Nguy hiểm lan rộng

Độc tố môi trường có thể ảnh hưởng đến trẻ em là khá phổ biến. Bên cạnh chì, còn có các kim loại nặng khác như thủy ngân, thường được tìm thấy trong cá và những chất được phun vào không khí từ các nhà máy nhiệt điện than.

Phơi nhiễm thủy ngân có thể làm suy giảm khả năng trí nhớ, sự chú ý và khả năng ngôn ngữ của trẻ và can thiệp vào các kỹ năng không gian và thị giác tốt. Một nghiên cứu gần đây cho thấy mức độ tự kỷ cao hơn đáng kể ở những khu vực có mức thủy ngân cao trong môi trường. Các nhà nghiên cứu đang tìm thấy các tác động có hại ở mức độ tiếp xúc thấp hơn và thấp hơn.

Hóa chất trong thuốc trừ sâu cũng là một nguồn quan tâm chính. Một loại thuốc trừ sâu, được gọi là organophosphates, thường được tìm thấy trong đất và rau quả ở Việt Nam, có liên quan đến các loại ung thư và rối loạn nội tiết tố. Khoảng 40 sản phẩm thuốc trừ sâu dựa trên organophosphate khác nhau hiện đang có mặt trên thị trường tại Việt Nam.

Các hóa chất khác cũng đã bị cấm sử dụng vẫn có thể gây ra vấn đề. Ví dụ, polychlorination biphenyls (PCB), một số trong đó là một dạng của chất độc da cam, đã bị cấm ở Việt Nam trong nhiều năm nhưng vẫn được tìm thấy trong môi trường. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng cho thấy trẻ em tiếp xúc với tử cung ở mức độ thấp PCB phát triển với khả năng đọc hiểu kém, IQ thấp và các vấn đề về trí nhớ.

Sau đó, có một danh mục toàn bộ các hóa chất được biết đến hoặc nghi ngờ là chất gây rối loạn nội tiết. Những hóa chất này can thiệp vào hệ thống nội tiết tố của con người, đặc biệt là tuyến giáp. Khi mang thai , các hormone do tuyến giáp tiết ra rất quan trọng cho sự phát triển bình thường của não thai nhi.

Dễ bị nhiễm độc hơn

Trong khi nhiều nghiên cứu vẫn còn phải được thực hiện, một điểm đã trở nên rõ ràng: Trẻ em dễ bị nhiễm độc tố trong môi trường hơn nhiều so với người lớn.

Các nghiên cứu đã chỉ ra, chẳng hạn, trẻ em sống trong những ngôi nhà bị nhiễm thuốc trừ sâu có lượng hóa chất trong máu gần gấp đôi so với cha mẹ chúng. Và trong một ngôi nhà có radon, một đứa trẻ 6 tháng tuổi sẽ nhận được gấp đôi phơi nhiễm khi trưởng thành, theo Tổ chức Y tế Thế giới.

Điều đó do một phần, do trẻ em có tỷ lệ trao đổi chất cao hơn. Trẻ em thở nhiều oxy hơn và tiêu thụ nhiều chất lỏng và thực phẩm hơn người lớn. Một trẻ sơ sinh thông thường uống 6 ounce sữa công thức cho mỗi kg trọng lượng cơ thể. Rằng tương đương với một người đàn ông trưởng thành uống 35 lon soda mỗi ngày. Nếu không khí hoặc thực phẩm bị ô nhiễm, chúng sẽ nhận được nhiều hơn so với kích thước của chúng so với người lớn.

Trẻ em cũng có diện tích da lớn hơn so với thể tích của chúng so với người lớn, làm tăng khả năng tiếp xúc vật lý với các chất độc môi trường như formaldehyd, có trong thảm và thuốc trừ sâu được áp dụng cho cỏ.

Trẻ em cũng dễ bị tổn thương hơn vì chúng vẫn đang phát triển. Các hệ thống cơ quan quan trọng như não và hệ thần kinh, phổi và cơ quan sinh sản vẫn đang phát triển nhanh chóng trong vài năm đầu đời, khiến chúng dễ bị can thiệp bởi các hóa chất độc hại. Ngoài ra, thận và gan không được phát triển đầy đủ và có thể giải độc các chất có hại cho người lớn.

Trẻ em tiếp xúc với độc tố môi trường theo nhiều cách khác nhau. Khói thải ra từ xe máy và chăm sóc, khí thải công nghiệp gây ung thư, đặc biệt là ung thư phổi.

Thức ăn không phải là món duy nhất trẻ em bỏ vào miệng. Trẻ em, tự nhiên, khám phá môi trường của chúng, thường bằng cách cho bụi bẩn, sơn hoặc các chất phi thực phẩm khác vào miệng, có khả năng tiếp xúc với độc tố môi trường.

Trẻ em khỏe mạnh - Tương lai tươi sáng cho Việt Nam

Giải pháp để đảm bảo Sức Khỏe tốt cho bạn và con bạn là giải độc cơ thể định kỳ tự nhiên. Tại Việt Nam, PECTIN COMPLEX , một chất bổ sung giải độc sức khỏe tự nhiên được nhập khẩu từ Ukraine là sản phẩm duy nhất được Bộ Y tế Việt Nam và Viện Sức khỏe Môi trường và Nghề nghiệp Quốc gia Việt Nam sử dụng cho chương trình hỗ trợ điều trị quốc gia nhiễm độc chì của trẻ em và người lớn sống ở các khu vực đông dân cư của Việt Nam như Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình, Bắc Cạn, Thái Nguyên và những nơi khác.



Không giống như các sản phẩm giải độc khác, PECTIN COMPLEX là chất bổ sung tự nhiên duy nhất có tác dụng đã được khoa học chứng minh là loại bỏ đáng kể chì và các kim loại nặng khác ra khỏi cơ thể một cách tự nhiên. Sản phẩm này tuyệt đối an toàn và được chính thức phê duyệt cho phụ nữ và trẻ em đang mang thai và cho con bú. Nó cũng tăng cường hệ thống miễn dịch và giảm tần suất các bệnh theo mùa ở trẻ em.

PECTIN COMPLEX - sức mạnh của thải độc tự nhiên!

Cao Thuyên