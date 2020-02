Châu Âu có ca tử vong đầu tiên vì Covid-19, châu Phi có ca nhiễm đầu tiên

Ngày 15/2, thế giới chứng kiến sự lan rộng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) ra bên ngoài lãnh thổ châu Á.

Một phụ nữ đeo khẩu trang phía trước tháp Eiffel ở thủ đô Paris, Pháp. Ảnh: Reuters



Bộ trưởng Agnès Buzyn cho biết, bệnh tình của người này xấu đi nhanh chóng và nguy kịch trong nhiều ngày rồi tử vong. Bộ trưởng Y tế Pháp không danh tính của bệnh nhân nhưng cho biết thêm con gái của bệnh nhân cũng bị nhiễm bệnh và đang điều trị tại Paris.



Đây chính là trường hợp đầu tiên tử vong do nhiễm Covid-19 được ghi nhận ở châu Âu đồng thời là ca tử vong đầu tiên bên ngoài châu Á.



Hiện dịch Covid-19 đã xuất hiện ở nhiều nước châu Âu như Bỉ, Phần Lan, Đức, Ý... Còn tại Pháp đã có 11 trường hợp nhiễm Covid-19.



Ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại châu Phi



Hôm 14/2, ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được xác nhận tại châu Phi mà cụ thể là Ai Cập. Người phát ngôn của Bộ Y tế Ai Cập Khaled Mugahed cho biết, bệnh nhân không phải công dân Ai Cập. Người bệnh được cho là không có triệu chứng nghiêm trọng nào. Bệnh nhân hiện đang được cách ly và điều trị tại một bệnh viện ở Ai Cập.

Bên trong một bệnh viện phòng chống virus corona tại Vũ Hán. Ảnh: EPA

Danh tính bệnh nhân chưa được tiết lộ. Ca bệnh này đánh dấu sự lây lan ra toàn cầu của dịch viêm đường hô hấp cấp có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Ai Cập đánh giá cao sự minh bạch của quốc gia Bắc Phi này trong xử lý tình hình, cũng như việc Cairo thông báo kịp thời tới WHO về trường hợp đầu tiên nhiễm Covid-19 tại châu Phi.

