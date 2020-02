Châu Đăng Khoa - nhạc sĩ tài năng nhưng nhiều tai tiếng, bị tố tự tạo scandal

Nhắc đến Châu Đăng Khoa, người hâm mộ chắc hẳn sẽ nhớ tới một nhạc sĩ tài năng nhưng nhiều tai tiếng. Châu Đăng Khoa sở hữu kha khá những bản hit đình đám như "Người Lạ Ơi", "Hương đêm bay xa" và gần đây nhất là "Chân Ái', dưới sự thể hiện của Orange.

Châu Đăng Khoa bắt đầu nổi tiếng khi dấn thân vào con đường sáng tác từ năm 2012 và nhanh chóng trở thành một trong những nhạc sĩ trẻ tài năng nhất với nhiều ca khúc được yêu thích, trong đó có bản hit "Người lạ ơi" từng gây "bão" trên thị trường. Châu Đăng Khoa sở hữu kha khá những bài hát nhiều thể loại, với những giai điệu ấn tượng trong lòng khán giả. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ cũng nhiều lần vướng vào những lùm xùm showbiz như đạo nhái, phát ngôn gây sốc.

Bị tốt quỵt tiền ca sĩ, không minh bạch tài chính

Tối 26/2, hai nữ ca sĩ Orange và Lyly bất ngờ đồng loạt chia sẻ trạng thái tuyên bố sẽ rời khỏi công ty Superbrothers (công ty do Châu Đăng Khoa đang làm Chủ tịch) vì lý do... phía công ty không minh bạch vấn đề tài chính. Theo đó, hai nữ ca sĩ khẳng định phía bản thân và công ty không còn tiếng nói chung, khi những vấn đề tài chính và truyền thông, đường hướng quản lý bắt đầu trở nên mập mờ. Orange và Lyly cho biết khi đề nghị công ty giải thích về những sai lệch trong doanh thu, thì phía công ty đã từ chối giải trình, yêu cầu gặp mặt và nói rằng cả hai không có quyền ra lệnh công ty phải giải thích vấn đề này.

Đáng chú ý, Orange và Lyly cũng cho biết Châu Đăng Khoa thường tự tạo scandal, hay có nhiều hành vi trái đạo đức nghề nghiệp. Orange bức xúc vì Châu Đăng Khoe đã có những phát ngôn sai sự thật về công việc của cô, nói rằng cô bị gặp vấn đề Sức Khỏe nên không thể comeback, trong khi nữ ca sĩ vẫn liên tục đi diễn show. Nữ ca sĩ cũng trần tình rằng phía công ty không có đường hướng phát triển mà chỉ hoạt động theo cảm tính.

Cuối dòng trạng thái, hai nữ ca sĩ khẳng địnhsẽ chấm dứt hoạt động với công ty Superbrothers, yêu cầu công ty có những giải trình cụ thể về vấn đề không minh bạch tài chính. Nếu phía công ty không thể làm điều này, hai nữ ca sĩ sẽ có những hành động pháp lý tiếp theo.

Chê bai Jack công khai, "tự luyến" về tài năng của bản thân

Trong một buổi talkshow để quảng bá cho sản phẩn vừa ra mắt của Orange và Châu Đăng Khoa, nam nhạc sĩ đã khiến nhiều người bức xúc khi thẳng thừng chê bai Jack. Anh cho biết mình không thể nghe được nhạc của Jack, và nói Jack chỉ có ca khúc "Hồng nhan" là ấn tượng. Ngoài ra, anh còn khẳng định Jack có thể thành công như vậy là do ekip phía sau, dưới sự hậu thuẫn từ mẹ nuôi mạnh cả về tài chính và quan hệ rộng.

Châu Đăng Khoa còn nhấn mạnh rằng sự nghiệp của Jack thành công là do lượng fan khủng và được truyền thông tạo hiệu ứng, cho nên mới nổi tiếng như vậy. Nhiều người cho rằng nam nhạc sĩ đang cố tình phát ngôn gây sốc để PR cho sản phẩm của mình.

Đạo nhạc, đạo thơ nhưng tỏ thái độ không cầu thị

Một trong những scandal lớn nhất của Châu Đăng Khoa là khi ca khúc Tình nhân ơi ra mắt vào cuối năm 2018. Khi được phát hành, người hâm mộ đã nhanh chóng nhận ra ca khúc có nhiều điểm tương đồng với bài Nước mắt, ca khúc đã ra mắt cách đây 12 năm do V4Men thể hiện.

Khi bị phát hiện, Châu Đăng Khoa đã phủ nhận việc đạo nhạc và quả quyết:"Nét tương đồng giữa 2 ca khúc có lẽ là hòa thanh. Mà hòa thanh Hàn Quốc vốn như thế, dễ tạo liên tưởng như nhau. Ví dụ từ một vòng hòa thanh, trong 5 phút, tôi có thể viết ra nhiều giai điệu giống nhau, vậy việc gì tôi phải đạo nhạc".

Sau đó ca khúc Tình nhân ơi lại tiếp tục bị tố đạo thơ của tác giả Linh Linh và Lạc Hi. Khi xảy ra scandal, tác giả Linh Linh đã chủ động liên hệ với Châu Đăng Khoa. Sau đó, hai bên đã thỏa thuận Linh Linh được nhận bồi thường 6 triệu tiền bản quyền, và Châu Đăng Khoa phải công khai xin lỗi trên MXH. Tuy nhiên, nam nhạc sĩ lại tiếp tục gây tranh cãi khi lên nhận giải Làn sóng xanh - Bài hát hiện tượng với ca khúc Người lạ ơi giữa lúc dính scandal đạo thơ.

Chi Nguyễn (t/h)