Cháu trai đâm bà chết tức tưới rồi phi tang xác xuống mương vì… xin tiền không được

Được biết, trong ngày 6/1/2020, Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Khá (24 tuổi, ngụ tại xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền, tỉnh Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là chính là bà nội của Khá.

Theo thông tin mà tờ Tiền Phong đưa, Khá mồ côi bố từ sớm, mẹ bỏ đi biệt xử nên hắn được bà nội cưu mang nuôi dưỡng. Bà nội của Khá tên là Nguyễn Thị Tư (86 tuổi).

Cuộc sống không dư giả nên bà Tư phải chắt bóp từng đồng để nuôi cháu. Tuy nhiên, Khá không hiểu hoàn cảnh gia đình mình suốt ngày chơi bơi, không tập trung làm việc, kiếm tiền phụ giúp bà nội.

Vào chiều ngày 29/12/2019, thấy bà Nguyễn Thị Tư đang ngồi thổi cơm trong bếp, Khá chạy vào xin 5 triệu để tiêu xài không bị bà Tư từ chối. Khá vô cùng bực mình trước lời từ chối thằng thừng của bà nội.

Gã trai trẻ vô lương tâm liền đi ra phía sau bếp lấy cây dao dài 34cm rồi chém nhiều nhát vào cổ nạn nhân khiến bà cụ ngã xuống đất, bất tỉnh.

Chưa dừng lại, Khá kéo thi thể bà nội ra phía sau rồi đẩy nạn nhân xuống mương nước và phi tang hung khí xuống sông. Xong xuôi, Khá bỏ trốn khỏi hiện trường. Sự việc sau đó được người trong xóm phát hiện và trình báo lên cơ quan điều tra

Nhận được tin báo, Công an TP Cần Thơ đã cử điều tra viên cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan xuống hiện trường điều tra, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Cùng thời điểm, cơ quan điều tra tiến hành truy lùng bắt đối tượng Khá về phục vụ điều tra và xử lý theo đúng quy định của Pháp luật

Hiện tại, thi thể của bà Nguyễn Thị Tư đã được họ hàng và hàng xóm giúp đỡ tổ chức tang lễ. Sự việc này khiến người dân trong xóm vô cùng hoang mang bởi bà Tư là người khá hiền lành, thương cháu.

