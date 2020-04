Cháu trai nổi tà dâm cưỡng bức người phụ nữ U60 khi được nhờ đi theo dõi, bắt ghen

Trong quá trình điều tra vụ án hiếp dâm trên địa bàn, ngày 17/4, Công an huyện Tân Phước (tỉnh Tiền Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, điều tra hành vi hiếp dâm đối với đối tượng Lê Văn Trọng (53 tuổi, ngụ tại xã Tân Phong, huyện Cai Lậy).

Theo thông tin ban đầu, bà L.T.O. (59 tuổi) nghi ngờ chồng có quan hệ vụng trộm bên ngoài. Do một thân một mình không thể tự đi theo dõi và bắt ghen được nên bà nhờ đối tượng Trọng giúp đỡ.

Đến chiều ngày 13/2, bà O. thuê xe ôm đi đến gặp Trọng tại căn chòi ở xã Tân Lập 1 (huyện Tân Phước) để bàn bạc kế hoạch theo dõi, bắt ghen. Được biết, Trọng là cháu của chồng bà O., thường ngày hay nói chuyện nên cũng có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân.

Ảnh minh họa

Tối hôm đó khi thấy bà O. lên giường đi ngủ, Trọng liền nảy sinh dục vọng. Trọng tắt đèn, bấm cửa khóa chòi rồi lao vào dùng vũ lực khống chế, hiếp dâm bà O.. Bị cháu hiếp dâm, bà O. quyết liệt chống trả, cắn vào tay Trọng khiến hắn buông tay khỏi người bà.

Sau đó, bà O. thoát khỏi căn chòi, gọi điện cho người thân đến đón. Hôm sau, bà O. cùng người thân trình báo sự việc lên cơ quan điều tra. Nhận được tin báo, Công an lấy lời khai nạn nhân, sau đó triệu tập Trọng đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Trọng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Hiện Công an đang đợi một số kết quả khám nghiệm để hoàn thiện công tác điều tra, tiếp tục xử lý Trọng theo đúng quy định Pháp luật

