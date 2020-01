Cháy cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi ngày giáp Tết, nhiều học viên may mắn thoát nạn

Báo VOV thông tin, vào chiều hôm qua (19/1) một cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi trên địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai) bất ngờ bốc cháy dữ dội khiến người dân xung quanh vô cùng hoảng sợ. Rất may, vụ hỏa hoạn không gây ra thiệt hại về người.

Đến tối cùng ngày, Công an TP.Biên Hoà phối hợp cùng lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai đang điều tra làm rõ vụ cháy cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi, theo Vietnamdaily.



Đến khoảng 17h30 phút cùng ngày, ngọn lửa về cơ bản đã được dập tắt.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h50 chiều 19/1, tại cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi tại hẻm 722 trên địa bàn phường Tam Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai ) bất ngờ bốc cháy dữ dội. Thấy khói bốc lên từ tầng 3, những người dân xung quanh đã báo động vụ việc tới những người phụ trách cơ sở trên để nhanh chóng di chuyển tài sản cũng như báo học viên ra ngoài kịp thời.

Thời tiết hanh khô khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, khiến hơn 10 cửa kính 2 bên hông cũng bị vỡ nát và rơi ra những nhà xung quanh khiến người dân vô cùng hoảng sợ.



Ngay khi nhận được tin báo, Công an TP.Biên Hoà phối hợp cùng lực lượng PCCC tỉnh Đồng Nai đã lập tức điều động 4 xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ dập lửa. Đến khoảng 17h30 phút cùng ngày, ngọn lửa về cơ bản đã được dập tắt.



Vụ hỏa hoạn đã khiến toàn bộ vật dụng trên tầng 3 của cơ sở bị hư hỏng.



Vụ hỏa hoạn đã khiến toàn bộ vật dụng trên tầng 3 của cơ sở bị hư hỏng; hàng chục cửa kín, song sắt bị cháy đen. Rất may không có thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được lực lượng chức năng tiến hành điều tra, làm rõ.



