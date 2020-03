Hà Nội: Cháy dữ dội gần cây xăng Nam Đồng

Tối 28/3, gần cây xăng Nam Đồng bất ngờ xảy ra một đám cháy dữ dội. Vụ cháy bắt nguồn từ một ngôi nhà 3 tầng cạnh chugn cư Sunrise Tower trong ngõ 18, phố Hồ Đắc Di, phía sau cây xăng Nam Đồng quận Đống Đa, Hà Nội . Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt, đỏ rực con ngõ nhỏ.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, người dân khu vực đã nhanh chóng báo tin cho cơ quan chức năng. Một số người dân cho biết nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn phát ra sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan trùm căn nhà. Rất may 2 mẹ con ở trong căn nhà trên đã kịp thời thoát nạn, hô hoán người dân trợ giúp.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Đống Đa đã nhanh chóng điều động phương tiện và lính cứu hỏa đến hiện trường làm nhiệm vụ. Ngay sau đó lực lượng Công an phường và lực lượng chức năng phường Nam Đồng đã phối hợp, hỗ trợ lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp làm nhiệm vụ chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời phân luồng giao thông hai phía đầu phố Hồ Đắc Di, bảo vệ tài sản cho người dân, giữ gìn ANTT khu vực.

Theo Kinh tế đô thị, Chủ tịch UBND phường Quang Trung ông Nguyễn Anh Tuấn cho hay ngọn lửa bắt đầu từ tầng 3 của ngôi nhà rồi nhanh chóng lan rộng. Có ít nhất 6 xe cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để chữa cháy. Rất may sau gần 1 tiếng dập lửa, vụ hỏa hoạn đã được khống chế hoàn toàn, không bị lan sang các nhà liền kề. Chỉ huy đội PCCC cho biết: "Ngôi nhà có nhiều vật dụng cũ nên bắt lửa nhanh. Rất may, 2 người trong nhà đã kịp chạy thoát khi xảy ra cháy ".

Đám cháy không gây thiệt hại về người, lực lượng cứu hỏa vẫn đang phun nước làm mát nền nhà đề phòng đám cháy bùng phát trở lại . Nguyên nhân ban đầu của vụ hỏa hoạn được cho là do chập điện. Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)