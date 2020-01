'Cháy hàng' khẩu trang các loại trong 3 ngày Tết vì lo sợ virus corona

Diễn biến dịch virus corona diễn biến phức tạp khiến nhiều người dân lo sợ, dẫn đến 'cháy hàng' khẩu trang các loại do ai cũng muốn trang bị cho mình một chiếc.

Tại TP. HCM, nhiều tiệm thuốc tây cho biết đã 'cháy hàng' khẩu trang các loại. Loại khẩu trang y tế 35.000/hộp rất hút khách, ngay cả loại khẩu trang 3M chống bụi mịn cũng đã bán hết sạch. Trao đổi với PV Báo Tuổi Trẻ , một người bán thuốc cho biết trong mấy ngày Tết số người mua khẩu trang các loại tăng đột biến. Ngày thường bán chừng 7-8 hộp khẩu trang y tế, mấy hôm nay lượng người mua đã tăng cả trăm lần.

Người dân đổ xô đi mua khẩu trang y tế

Lo sợ trước tình hình lây lan của dịch virus corona gây bệnh viêm phổi lạ, người dân truyền nhau cách đeo khẩu trang y tế đúng cách và vệ sinh sạch sẽ để bảo vệ mình. Khi ra ngoài khu vực công cộng, ai nấy đều đeo khẩu trang, về đến nhà là rửa tay, chân, mặt mũi kĩ càng để ngừa bệnh.

Chụp ảnh check-in cũng không quên khẩu trang

Tương tự, tại Hà Nội cũng xảy ra tình trạng cháy hàng khẩu trang. Một cửa hàng thuốc tại Thanh Xuân cho biết trong ngày 29 Tết cửa hàng đã bán gần 1000 hộp khẩu trang chống bụi mịn chỉ trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ. Thậm chí, nhiều người còn đặt mua trước, ra Tết cửa hàng sẽ trả hàng. Không chỉ mặt hàng khẩu trang, các loại nước hoa quả, muối sinh lý cũng được nhiều người đặt mua. Người dân tìm cách bồi bổ vitamin, vệ sinh cá nhân cẩn thận để đề phòng virus corona.

Trước đó tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, một cửa hàng đã đặt giá bạn tới 35.000 đồng/ chiếc khẩu trang khiến nhiều người bức xúc. Rất may sau đó đơn vị đã gửi lời xin lỗi, phát khẩu trang miễn phí cho hành khách. Sau đó, cửa hàng tiếp tục nhập thêm 1000 khẩu trang để phát miễn phí cho hành khách qua sân bay, dự kiến sẽ nhập thêm 6000 cái nữa nếu hành khách vẫn có nhu cầu mua nhằm ngừa virus corona gây bệnh viêm phổi

Các cơ quan y tế khuyến cáo người dân đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà

Về mặt khoa học, tuy còn nhiều tranh cãi về công dụng phòng bệnh của khẩu trang, tuy nhiên nhiều nghiên cứu chất lượng đều khẳng định khẩu trang có thể phòng bệnh hiệu quả. Theo bác sĩ về bệnh truyền nhiễm ở Trung tâm An ninh Sức Khỏe của Đại học John Hopkins, khẩu trang sẽ chặn được hầu hết các dạng lỏng nhỏ từ đường hô hấp của người khác khi họ hắt hơi, ho, ngăn không cho chúng phân tán.

Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết người dân cần mang khẩu trang vừa vặn, che kín được cả miệng và mũi.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Nên chọn loại khẩu trang nào để ngăn ngừa virus corona và hướng dẫn sử dụng đúng cách

Chi Nguyễn (t/h)