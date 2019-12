Cháy homestay ở Phú Quốc khiến 2 khách nước ngoài tử vong, 5 người bị thương

Báo Vietnamnet thông tin, lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc ( Kiên Giang ) hôm nay cho biết Cơ quan Công an đang điều tra vụ cháy homestay khiến 2 người tử vong.

Liên quan đến vụ việc, trung tá Lê Minh Chánh - Trưởng Công an thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc khẳng định, hiện trường vụ cháy một homestay trên địa bàn xảy ra vào đêm và rạng sáng ngày 28/12 vẫn đang được phong tỏa, cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h45 sáng 28/12, một căn nhà trên đường Nguyễn Thị Định, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc bất ngờ phát ra tiếng nổ lớn, tiếp đến khói lửa bùng lên dữ dội khiến người dân xung quanh giật mình và vô cùng hoảng sợ.





Được biết, căn nhà này được cho thuê làm homestay. Thời điểm xảy ra vụ cháy , trong homestay có nhiều người đang ngủ, đến khi tìm cách thoát ra cũng bị bỏng nặng. Những người hàng xóm chia sẻ, lúc xảy ra vụ cháy trong homestay có 7 người; 5 người thoát ra được còn 2 người bị kẹt lại nên đã tử vong.



Do căn nhà được làm bằng gỗ lại chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, thiêu rụi căn nhà. Mãi hơn 3 giờ sau, đám cháy mới được dập hoàn toàn, 2 thi thể chết cháy được phát hiện bên trong.



Lãnh đạo UBND huyện Phú Quốc cho biết, trong số 5 người bị thương thì có 2 người mang quốc tịch nước ngoài đã chuyển lên 1 Bệnh viện quốc tế điều trị. Bà chủ thuê căn nhà và 2 người khác đang được điều trị tại trung tâm y tế Phú Quốc.



Sau đó, theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, danh tính 2 nạn nhân tử vong trong vụ cháy là nữ du khách Gubai Dullina Laisan (26 tuổi; quốc tịch Nga) và một nữ du khách người nước ngoài chưa rõ lai lịch. Những người bị thương gồm: Hoàng Thị Duyên (32 tuổi; quê Thái Bình), Cao Thị Tường Vi (40 tuổi; quê Vĩnh Long), Bùi Yến Nhi (30 tuổi; quê Tiền Giang), Jens Peter Hofmann (43 tuổi; quốc tịch Đức) và một nam du khách nước ngoài khác chưa rõ lai lịch.

Your browser does not support HTML5 video.

Hé lộ danh tính nam thanh niên bị đốt cháy cạnh xe máy ở Đắk Lắk.

Thùy Nguyễn (t/h)