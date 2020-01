Cháy rừng ở Úc bóp nghẹt không khí thở của khu vực Đông Nam Á

Vụ cháy rừng lịch sử ở Úc không chỉ khiến TP Auckland và sông băng của New Zealand hóa nâu mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến không của khu vực Đông Nam Á.

Năm 2019, Amazon – “lá phổi xanh” của Trái đất vừa hứng chịu những đám cháy rừng nặng nề thì tại khu vực Đông Nam Á, các đám cháy rừng ở Indonesia cũng khiến tình trạng ô nhiễm không khí ở nhiều quốc gia ở mức báo động. Sương mù vây kín, bụi mịn, khói mù dày đặc… ảnh hưởng nghiêm trọng đến Sức Khỏe người dân.

Chưa dừng lại Austrailia (Úc) cũng phải gánh chịu hậu quả thảm khốc từ vụ cháy rừng thảm khốc suốt nhiều tháng quả. “Hỏa ngục khổng lồ” thiêu rụi nửa tỷ động vậy, khiến hàng chục người tử vong, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi. Hiện tại, cháy rừng ở Úc đang là mối quan tâm hàng đầu của quốc gia này nói riêng và của khu vực Đông Nam Á cùng châu Á nói chung.

Khói bụi bao chùm cả thành phố

Vụ cháy rừng lịch sử này đã khiến bầu trời thành phố Auckland của New Zealand chuyển sang màu cam do khói bụi bay từ khu vực cháy rừng lên. Trước đó, khói bụi còn khiến dòng sông băng của New Zealand hóa màu nâu.

Theo quan trắc, vụ cháy rừng lịch sử ở nước Úc còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến bầu không khí khu vực Đông Nam Á . Hiện các đám khói đang di chuyển theo hướng Bắc và đã bao trìm một nửa Đảo Bắc của nước này. Theo Dự báo thời tiết , sắp tới, nó có thể di chuyển đến khu vực Đông Nam Á, nó làm cho không khí khu vực này trở nên nặng nề hơn với khói và bụi.

Không khí khu vực Đông Nam Á cũng bị ảnh hưởng từ vụ cháy rừng lịch sử này

Chuyên gia dự báo thời tiết Philip Duncan của Weatherwatch.co.nz nói: "Những người bị suyễn và gặp khó khăn trong vấn đề thở sẽ cảm thấy khó thở hơn".

Trước đó vào ngày 5/1/2020, người dân Auckland (cách Úc khoảng 2.000km) đã liên tục gọi báo chính quyền địa phương về việc họ bị khó thở do khói bụi. Cảnh sát đã phải đề nghị họ ngừng gọi vào số khẩn cấp 111 để thông báo tình trạng khói mù màu cam phủ kín bầu trời vì đường dây nóng đang trong tình trạng quá tải.

Khói bụi bao trùm nhiều đến mức, thành phố này phải bật đèn đường sớm vài giờ trước khi trời tối và các tài xế cũng phải bật đè để có thể dễ dàng di chuyển trong khói bụi. Hiện tượng này cũng khiến nhiệt độ thành phố giảm từ 4 đến 5 độ C.

Khoảng nửa tỷ động vật đã chết do cháy rừng ở Úc

Trong khi đó, tình trạng cháy rừng ở Úc vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Một luồng không khí dịu mát kéo theo những cơn gió mạnh trong ngày 5 và 6/1 có thể khiến nhiều đám cháy bùng phát dữ dội. Theo thông kê mới nhất, hiện bang New South Wales của Úc đang hứng chịu 150 đám cháy, trong khi còn hàng chục đám cháy khác vẫn đang thiêu đốt bang Victoria.

Được biết, đã có 23 người thiệt mạng do cháy rừng ở cả nước Úc. Cháy rừng đã thiêu rụi nhà dân, cơ sở vật chất, trường học, trụ sở…

“Hỏa ngục khổng lồ” Ngày 4/1/2020, báo chí Úc đã dùng cụm từ “hỏa ngực khổng lồ” để mô tả về những trận cháy rừng khủng khiếp đang diễn biến xấu đi trên cả nước nhất là hai bang New South Wales và Victoria. Theo báo cáo chưa đầy đủ hôm 4/1, có ít nhất 22 người chết, diện tích bị cháy là hơn 5 triệu ha. Đám cháy có xu hướng lan thành tới các khu vực xa xôi khó tiếp cận. Thời tiết nóng, gió mạnh cũng khiến việc cứu hỏa trở nên khó khăn hơn.



Your browser does not support HTML5 video.

Nửa tỷ động vật hoang dã ở Úc bị chết cháy

Nga Đỗ (t/h)