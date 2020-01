Kinh hoàng: Hai đám cháy rừng nhập làm một, nước Úc tiếp tục chìm trong biển lửa khổng lồ

Sau vài ngày có mưa hạ nhiệt, tình hình cháy rừng nước Úc lại phức tạp trở lại. Theo The Australian, ngày 11/1, Phần phía Bắc của đám cháy gần thị trấn Corryong ở bang Victoria đã hợp nhất với đám cháy khổng lồ ở bang New South Wales tạo thành một "biển" lửa rực cháy ở miền Đông Nam nước Úc.

Lực lượng cứu hỏa tại bang Victoria. Ảnh: AAP

Hai đám cháy hợp nhất bao phủ trên diện tích hơn 700.000 ha. Đám cháy lan rộng trên diện tích lớn buộc lực lượng cứu hỏa cả hai bang Victoria và New South Wales nỗ lực khống chế.



Trước đó, lính cứu hỏa đã phải vật lộn đối phó với "giặc lửa" trong điều kiện gió to suốt đêm 10/1. Đó là chưa kể, thời tiết thay đổi, hiện tượng sét đánh gây ra thêm các vụ cháy mới ở hai bang New South Wales và Victoria.

Ông Shane Fitzsimmons, Ủy viên Cơ quan chữa cháy nông thôn bang New South Wales, trả lời truyền thông rằng thật may mắn khi đám cháy không gia tăng mức độ tàn phá trong đêm ngày hôm qua. Trong nỗ lực bảo vệ tài sản gia đình , một người dân đã bị thương nặng trước đám cháy ở gần thị trấn Tumbarumba đêm 10/1. Bên cạnh đó còn có 4 lính cứu hỏa bị thương khi nỗ lực dập tắt lửa tại thị trấn Adaminaby.



Các nhà chức trách nước này đang đánh giá thiệt hại từ cuộc khủng hoảng cháy rừng chưa từng có trong lịch sử xứ sở chuột túi. Cho đến nay, ngọn lửa dai dẳng đã thiêu rụi hơn 8 triệu hecta rừng ở Úc. Hiện vẫn còn khoảng 120 đám cháy hoành hành tại NSW và bang Victoria lân cận.

Đám cháy mới hợp nhất bao phủ một diện tích hơn 700.000 ha. Ảnh: AP

Cháy rừng đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng và thiêu rụi hơn 2.000 ngôi nhà. Ngoài ra, theo ước tính của Quỹ Động vật hoang dã thế giới (WWF) ở Úc, đợt cháy rừng nghiêm trọng và kéo dài tại nước này đã trực tiếp hoặc gián tiếp giết chết hơn 1,25 tỉ động vật, làm gia tăng nguy cơ tuyệt chủng đối với một số loài.



Cháy rừng kéo dài khiến chính quyền Thủ tướng Scott Morrison phải đối mặt với sức ép về cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Các chính sách của nước này bị giới chuyên gia đánh giá là không thực sự thiết thực và xem là yếu tố khiến các đám cháy thêm tồi tệ.



Ngày 10/1, hàng ngàn người tuần hành ở các thành phố Sydney và Melbourne để kêu gọi bãi nhiệm ông Morrison và nước Úc hành động cứng rắn hơn để ngăn tình trạng toàn cầu ấm dần lên.

Your browser does not support HTML5 video.

Nửa tỷ động vật hoang dã ở Úc bị chết cháy