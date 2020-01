Liên tục cháy rừng ở Úc hơn 2 tháng, vì sao kéo dài không thể ngăn chặn?

Các vụ cháy rừng Úc vẫn chưa có dấu hiệu chậm lại, gần nửa tỉ sinh vật đã bị chết cháy, hàng chục ngàn km2 diện tích rừng và đất đã bị tàn phá, nhiều thị trấn phải sơ tán. Khói độc từ những vụ cháy lan ra khắp các thành phố, đe dọa đến Sức Khỏe người dân, nhiều người đã phải đeo mặt nạ lọc khí, chống độc khi ra ngoài.

Tại bang New South Wales, một trong những bang đông dân nhất nước Úc đang là tâm điểm của những vụ cháy rừng, Ít nhất 1500 căn nhà đã bị lửa thiêu rụi, người dân được thông báo sơ tán khỏi nơi cư trú, đường phố tắc nghẽn vì xe cộ tìm cách rời khỏi khu vực cháy. Tại các thành phố lớn như Sydney, Melbourne, khói đen độc hại dày đặc bao phủ, chỉ số chất lượng không khí đã cao gấp 20 lần so với mức thông thường.

Vì sao cháy rừng ở Úc kéo dài liên tục không thể ngăn chặn? Tính từ tháng 9/2019, nước Úc đã phải hứng chịu liên tiếp những đám cháy kinh hoàng trên khắp cả nước. Nước Úc và châu Úc vốn không mấy xa lạ với những vụ cháy rừng, cháy tại các đồng cỏ bởi những đám cháy ấy phần nào làm tăng độ màu mỡ cho đất đai, miễn là có thể kiểm soát kịp thời.

Xe cộ, nhà cửa bị thiêu rụi sau vụ cháy

Tuy nhiên, năm 2019 được đánh giá là năm nóng kỷ lục tại Úc, nền nhiệt trung bình tăng tới hơn 1,5 độ C. Nhiệt độ tăng sẽ làm tăng nguy cơ cháy rừng, cộng thêm với gió mạnh khiến các đám cháy liên tục lan rộng. Có những nơi gió mạnh lên tới 120 km/h, nhiệt độ đồng loạt tăng mạnh, độ ẩm thấp chỉ khoảng 10% tạo điều kiện cho các đám cháy rừng ở Úc liên tục bùng phát. Vào ngày 4/1, một số nơi như vùng Penrith ở phía Tây TP. Sydney, nhiệt độ đo được là lên tới 50 độ C, là nơi có nhiệt độ nóng nhất trên thế giới vào hôm đó. Theo Reuters, hiện vẫn còn khoảng 150 điểm cháy tại New South Uwales và khoảng 10 điểm khác tại Victoria vẫn đang chìm trong biển lửa, chưa thể dập tắt hoàn toàn.

Khói bụi mờ mịt, động vật chết cháy

Tương tự, vụ cháy rừng tại Úc cũng tạo ra một lượng lớn khí nhà kính CO2 và CO vào khí quyển, khiến nhiệt độ Trái Đất tiếp tục nóng lên. Được biết, chỉ trong quý IV năm 2019, những vụ cháy rừng đã giải phóng ít nhất 350 triệu tấn CO2, gây ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường.

Hiện tại, do nằm ở Nam bán cầu, nước Úc mới trải qua tháng hè đầu tiên trong năm, thời điểm nắng nóng nhất thường rơi vào tháng 1 và tháng 2. Có thể nói, trong những ngày sắp tới, nhiều vụ cháy sẽ bùng phát và tiếp tục lan rộng trong năm 2020. Tuy nhiên, một tia hi vọng đang mở ra cho nước Úc, khi nhiệt độ bắt đầu dịu dần kể từ tối 4/1 do thay đổi thời tiết từ phương nam. Một số khu vực giáp biển đang kỳ vọng sẽ có mưa nhẹ trong vài ngày tới để xoa dịu nền nhiệt và dập tắt bớt đám cháy.

Bản đồ các vụ cháy xảy ra trên nước Úc

Hiện chính phủ Australia cũng như chính quyền địa phương vẫn đang dốc sức tìm cách kiểm soát các vụ hỏa hoạn . Tại bang New South Wales, có ít nhất 2000 lính cứu hỏa đang túc trực ngày đêm cùng sự giúp đỡ của các nước láng giềng như Mỹ, New Zealand, Canada,...

Australia: Ban bố tình trạng thảm họa do cháy rừng. Clip: THDT

Chi Nguyễn (t/h)