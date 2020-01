Cháy xém cả hai mắt vì tự chế pháo theo hướng dẫn trên mạng

Ngày 15/1, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, vừa tiếp nhận một ca bị bỏng do tự chế thuốc pháo.

Đó là bé trai N.Đ.M. (13 tuổi, ở thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng cả 2 mắt bị cháy lông mi, bỏng da mi độ I, bỏng kết giác mạc độ I.



Bệnh nhân kể lại là em tự mày mò làm pháo theo hướng dẫn của một clip trên mạng. Thời điểm đó vào khoảng 10 giờ ngày 12/1, M. thủ sẵn hai loại hóa chất là lưu huỳnh và KCLO3 (10.000đ - 12.000 đồng/túi nhỏ) đem trộn với nhau rồi trộn tiếp với than hoa làm pháo nổ và đốt thử.

Bác sĩ khám lại mắt cho trẻ sau ca cấp cứu tai nạn pháo nổ



Bất ngờ ngọn lửa bùng lên khiến chất nổ bắn vào mặt làm M. đau rát vùng trán, hai bên mắt đều bị bỏng rát, đau cộm không thể mở, lông mi bị cháy trụi nên gia đình vội vàng đưa vào viện.



Theo chẩn đoán của các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thuỵ Điển Uông Bí, cả 2 mắt trẻ bị bỏng da mi độ I, bỏng kết giác mạc độ I, thị lực hai mắt đo được 7/10.



Bác sĩ Đặng Thị Phương - Phó Trưởng khoa Mắt cho hay, mỗi năm số bệnh nhân nhập viện bị chấn thương do đốt pháo tăng mạnh vào dịp cận Tết.



Bác sĩ cho hay, trường hợp bệnh nhi N.Đ.M này là rất may mắn vì lượng hoá chất sử dụng không nhiều (bé kể chỉ dùng khoảng 1 thìa nhựa dùng ăn sữa chua) nên sức nổ chỉ gây tổn thương mức độ nhẹ cho mắt.



Theo BSCKII Trần Ánh Dương, Trưởng khoa Mắt, BV Việt Nam Cuba Đồng Hới, tổn thương mắt do pháo có thể rất đa dạng từ nhẹ đến nặng như: bỏng kết giác mạc, rách giác mạc, xuất huyết nội nhãn, nặng hơn có thể vỡ nhãn cầu dẫn đến mù vĩnh viễn.



Cũng theo BS Dương, tổn thương mắt do pháo thường là bỏng nhiệt, trong pháo còn có hóa chất, nên khi bị tai nạn do pháo nổ, cần khẩn trương sơ cứu cho nạn nhân.



Trước hết, nếu bị bỏng hoặc có dị vật găm vào mắt cần úp mặt nạn nhân vào chậu nước sạch, chớp mắt.



Khi vết thương dị dần nhưng dị vật không trôi ra khỏi mắt cần đến ngay bệnh viện. Trường hợp nạn nhân bị chảy máu mắt, cần dùng băng gạc rồi đưa ngay nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời.



Người thân, người sơ cứu không tự ý lấy dị vật ra khỏi mắt vì có thể gây tổn thương nặng thêm cho nạn nhân.

Các bác sĩ cảnh báo, tai nạn do pháo nói chung và pháo nổ tự chế nói riêng đều rất nguy hiểm, không chỉ gây tổn thương mắt mà nhiều bộ phận khác, thậm chí tàn tật và tử vong. Vì vậy, người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định Pháp luật về buôn bán, sử dụng pháo nổ.

Your browser does not support HTML5 video.

Nguy hiểm khi học cách làm pháo tự chế. Video: ANTV