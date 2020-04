Chế độ ăn giúp làn da thoát khỏi mụn ẩn sần sùi nhanh chóng

Vì sao da có mụn ẩn?

Mụn ẩn là những nốt mụn nhỏ mọc thành cụm, không nhân, có màu trùng với màu da và ẩn dưới da mặt. Loại mụn này xuất hiện nhiều nhất ở hai bên má và xung quanh cằm. Mụn ẩn nếu nặn không đúng cách rất dễ xuất hiện trở lại và nghiêm trọng hơn là chuyển thành mụn viêm.

Mỗi ngày, làn da tiếp xúc với rất nhiều bụi bẩn, vi khuẩn. Bên cạnh đó, việc sử dụng các loại mỹ phẩm, trang điểm, dầu thừa… dễ khiến lỗ chân lông bị bít tắc. Làm sạch da không đúng cách là nguyên nhân đầu tiên gây ra hầu hết các loại mụn, đặc biệt là mụn ẩn.

Da không được làm sạch dễ hình thành mụn ẩn

Ngoài ra, khi da bị Dị ứng , kích ứng mỹ phẩm cũng dễ hình thành mụn ẩn. Loại mụn này nếu không được điều trị đúng cách rất dễ chuyển biến nghiêm trọng.

Yếu tố bên trong cơ thể cũng là một nguyên nhân lớn gây mụn ẩn trên da. Khi làn da bị thiếu chất cũng bị suy giảm sức đề kháng và dễ bị các vi khuẩn tấn công. Hoặc khi bạn duy trì thói quen sinh hoạt, ăn uống không lành mạnh… rất dễ khiến da bị lên mụn ẩn.

Ăn uống như thế nào da để hạn chế mụn ẩn?

1. Thực phẩm không nên ăn

Điều dễ thấy nhất, khi ăn nhiều thực phẩm cay nóng sẽ khiến làn da kích thích ra nhiều dầu thừa hơn. Do đó, để tránh bị mụn ẩn, bạn không ăn quá nhiều đồ cay nóng. Nó còn khiến tình trạng da mụn trở nên trầm trọng hơn. Ngoài ra, các loại thực phẩm chứa nhiều đường cũng là nguyên nhân khiến phản ứng viêm ở các nốt mụn trở nên trầm trọng và việc điều trị khó khăn hơn.

Đồ ngọt dễ khiến da tiết nhiều dầu - hình thành mụn

Bạn cũng biết, đồ ăn chiên rán, đồ nước, đồ ăn nhanh… là những thực phẩm chứa chất béo có hại cho cơ thể. Hơn nữa, các chất béo này còn làm hao hụt hàm lượng vitamin, gây ảnh hưởng xấu đến làn da. Chúng sẽ làm giảm sự lưu thông máu dưới da, gây bít tắc lỗ chân lông, kích thích da tiết nhiều dầu hơn, khiến tình trạng da mụn trở nên nghiêm trọng hơn.

Caffein là thành phần có trong nhiều loại đồ uống và cũng được nhiều người yêu thích như trà, café… Tuy nhiên, thành phần này không mấy có lợi đối với làn da, bởi nó khiến làn da bị khô, sảm, nổi mụn và lão hóa nhanh hơn.

2. Thực phẩm nên ăn

Thay vào đó, để tránh việc làn da bị mụn ẩn, bạn nên bổ sung kẽm vào chế độ ăn. Kẽm là một chất có chức năng tăng cường sức đề kháng, đẩy nhanh quá trình tái tạo trên da và điều tiết lượng dầu nhờn hiệu quả. Cơ thể bị thiếu kẽm cũng là nguyên nhân hình thành mụn. Ngoài việc cải thiện tình trạng mụn ẩn, bổ sung kẽm còn giúp khôi phục làn da mịn màn, tươi sáng. Những thực phẩm giàu kẽm như thịt gà, thịt bò, trứng, nấm, ngũ cốc nguyên cám, các loại hạt và hải sản… Bạn nên chế biến theo cách luộc hoặc hấp hơn là chiên, xào.

Bên cạnh đó, chế độ ăn giàu Omega-3 cũng có lợi cho người có làn da bị mụn ẩn. Axit béo omega-3 là chất chống oxy hóa giúp chữa lành các tổn thương trên da do mụn. Với đặc tính chống viêm, chất này sẽ giúp cải thiện làn da nhanh chóng. Các thực phẩm giàu Omega-3 như cá hồi, cá ngừ, cá thu, dầu oliu, trứng…

Nên bổ sung nhiều vitamin từ trái cây để tăng cường Sức Khỏe cho da

Đặc biệt, rau củ quả tươi là nguồn thực phẩm dồi dào vitamin và khoáng chất – đây là những dưỡng chất có vai trò không nhỏ trong việc nuôi dưỡng và tái tạo làn da. Khi làn da bị mụn ẩn, bạn nên bổ sung nhiều vitamin để tăng cường hệ miễn dịch, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh… Các loại rau củ quả bạn nên bổ sung như cà rốt, cà chua, khoai tây, củ dền, súp lơ, lê táo…

Ngoài chế độ ăn uống, bạn nên thường xuyên tập thể dục để làm sạch lỗ chân lông bằng việc toát mồ hôi. Làn da sạch sẽ, khỏe mạnh sẽ ít cơ hội hình thành mụn ẩn.

Your browser does not support HTML5 video.

Thói quen ăn đồ ngọt sẽ tàn phá cơ thể theo 10 cách. Nguồn: AN NINH TOÀN CẢNH

Xem thêm: Bỏ túi ngay cách nhận biết mỹ phẩm chứa corticoid đơn giản nhất



Như Quỳnh (t/h)