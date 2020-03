Tiết lộ chế độ ăn cho người gầy giúp tăng cân và tăng cường sức khỏe hiệu quả nhất

Cân nặng không chỉ là nỗi ám ảnh với những người béo mà còn đối với những người gầy. Những anh chàng, cô nàng "cò hương" luôn mong muốn có thể tăng cân nhưng không phải lúc nào cũng thành hiện thực.



Thông thường, người gầy sẽ chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 là người gầy ăn uống tốt nhưng do cơ địa nên không thể hấp thu được chất dinh dưỡng. Những người này cần uống nhiều nước lọc để thanh lọc cơ thể, ưu tiên các loại thực phẩm từ thực vật. Nhóm 2 là những người thiếu cân do chán ăn và ăn ít. Những người này cần thay đổi thói quen ăn uống và thư giãn tâm lý, chuẩn bị những món ngon đa dạng để kích thích khẩu vị.



Những quy tắc cần nhớ trong chế độ ăn cho người gầy



Ăn đủ nhóm chất: Bất kỳ ai cũng vậy, khi ăn uống phải bổ sung đủ 4 nhóm chất. Trong đó, người gầy cần ưu tiên đạm và vitamin. Chọn những cách chế biến để hạn chế thâm hụt chất dinh dưỡng, nấu nướng đa dạng để thay đổi khẩu vị.

Ảnh minh họa.

Ăn thành nhiều bữa trong ngày: Ngoài 3 bữa chính, người gầy cần tăng thêm 2 – 3 bữa phụ. Các bữa ăn chính cần đảm bảo những món cơ bản với các dưỡng chất như tinh bột, chất béo, chất đạm, vitamin và khoáng chất, không nên ăn quá no. Bữa phụ có thể ăn nước ép, salad, sữa chua, phomat, uống sữa, sinh tố...



Chế độ ăn cho người gầy tốt nhất



Thực đơn 1



Buổi sáng



1 bát bún thịt nướng

1 ly sữa

Giữa buổi: 1 cốc sinh tố bơ



Buổi trưa

2 bát cơm

1 cá điêu hồng hấp hành

1 canh nhỏ giò heo hầm đu đủ

1 quả chuối

Giữa buổi: 1 bát yến mạch



Buổi tối

Ảnh minh họa.



1 cơm gạo lứt

1 thịt bò hầm rau củ

1 dĩa salad rau cải xoong

Trước khi đi ngủ 1 tiếng: 1 ly sữa nóng.



Thực đơn 2



Buổi sáng



1 ly sữa tươi

1 tô bún

Giữa buổi: 2 quả trứng luộc.



Buổi trưa



2 chén cơm

1 bát thịt kho trứng

1 canh rau bina nấu thịt bằm

1 ly sinh tố ổi

Giữa buổi: 1 dĩa trái cây ướp lạnh.



Buổi tối



2 chén cơm

1 đậu hũ dồn thịt

1 canh bí đao nấu nấm

1 dĩa rau luộc

Trước khi đi ngủ 1 tiếng: 1 ly sữa nóng.



Thực đơn 3



Buổi sáng



2 cái bánh mì

2 cái trứng ốp la

1 ly sữa tươi

1 quả chuối.

Giữa buổi: uống 1 ly socola nóng.



Buổi trưa



1 cá hồi nướng bơ tỏi

2 chén cơm

1 canh khổ qua dồn thịt

1 rau muống xào tỏi.

Giữa buổi chiều: 1 nước ép trái cây tùy thích.



Buổi tối



1 dĩa cơm sườn

1 ít mực xào dưa leo

1 ly sinh tố

Trước khi đi ngủ 1 tiếng: 1 ly sữa nóng.



Thực đơn 4



Buổi sáng

Ảnh minh họa.



1 dĩa salad rau quả kết hợp với thịt bò

1 ly sữa nóng

Giữa buổi: 1 ly sinh tố dừa.



Buổi trưa



2 chén cơm

1 mực xào chua ngọt

1 canh rau cải nấu thịt bò

1 miếng đu đủ chín

Giữa buổi: 1 đĩa trái cây trộn sữa.



Buổi tối



2 chén cơm gạo lứt

1 bát thịt gà kho gừng

1 bát canh chua nấu nấm

1 đĩa salad rau

