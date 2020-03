Những 'thần dược' từ thực phẩm tự nhiên giúp người huyết áp thấp không phải dùng thuốc

Đối với những người bị huyết áp thấp thì chế độ ăn uống đóng một vai trò rất quan trọng. Để hạn chế việc dùng thuốc, người huyết áp thấp nên tuân thủ những quy tắc ăn uống dưới đây.



Huyết áp thấp được xác định dựa vào hai chỉ số, đó là khi huyết áp tâm thu dưới 90 mmHg và huyết áp tâm trương dưới 60 mmHg. Triệu chứng cơ bản của huyết áp thấp bao gồm mệt mỏi, rối loạn chức năng tim mạch, khó tập trung, hoa mắt chóng mặt, dễ nổi cáu. Bên cạnh đó, người bệnh còn có cảm giác da nhăn nheo khô cằn, rụng tóc, buồn nôn, vã mồ hôi nhưng vẫn thấy lạnh.

Hầu hết những người huyết áp thấp hay ăn ít, bỏ bữa, khiến lượng đường trong máu giảm, lâu dần sẽ dẫn đến tụt huyết áp.



Trong việc điều trị Trong việc điều trị huyết áp thấp , chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng. Nếu không áp dụng các quy tắc ăn uống, phòng tránh và chữa trị thì bệnh sẽ nguy hiểm không kém gì huyết áo cao.



Chế độ ăn cho người huyết áp thấp nên bổ sung những gì?



Nho khô: Đây được coi là phương thuốc tự nhiên để điều trị huyết áp thấp vô cùng hiệu quả. thông qua việc hỗ trợ các chức năng của tuyến thượng thận, tiêu thụ nho khô thường xuyên sẽ giúp ổn định huyết áp. Do đó, trước khi đi ngủ hãy ngâm khoảng 30-40 quả nho khô trong cốc nước để qua đêm, thưởng thức vào sáng hôm sau ngay khi cảm thấy đói.



Muối: Muối có chứa sodium có tác dụng tăng huyết áp hiệu quả. Bạn có thể thêm chút ít muối vào nước để uống, tuy nhiên không nên lạm dụng quá nhiều.



Nước chanh: Các chất Nước chanh: Các chất chống oxy hóa trong canh giúp điều tiết lưu thông mái, ổn định huyết áp. Những khi cảm thấy mệt mỏi, uống ngay một ly nước chanh (có thể thêm chút muối hoặc đường) để cải thiện huyết áp.

Tỏi: Tỏi là thực phẩm rất tốt cho Sức Khỏe , góp phần ổn định huyết áp. Bạn có thể bổ sung tỏi vào thức ăn hoặc ăn 2 tép tỏi sống trước khi đi ngủ.



Hạnh nhân: Nên ngâm 4-5 quả hạnh nhân trong nước, để qua đêm. Đến sáng hôm sau, bóc lớp vỏ bên ngoài rồi nghiền nhuyễn, trộn vào sữa nóng rồi thưởng thức sẽ rất tốt cho sức khỏe.



Rễ cam thảo: Rễ cam thảo giúp bình thường hóa chỉ số huyết áp thấp gây ra bởi hàm lượng cortisol trong máu thấp. Nguyên nhân bởi, hợp chất có trong cam thảo có tác dụng ức chế hoạt động của enzym chịu trách nhiệm phân hủy cortisol. Do đó, người huyết áp thấp có thể cho rễ cam thảo đã sấy khô hoặc tán bột vào cốc nước sôi, lọc và uống hàng ngày.



Thực phẩm chứa caffein: Caffein có tác dụng làm tăng huyết áp, do đó người huyết áp thấp nên tăng cường uống cà phê, chè đặc, socola nóng...



Ngoài ra, những người bị huyết áp thấp do thiếu máu nên bổ sung vào Ngoài ra, những người bị huyết áp thấp do thiếu máu nên bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày các loại thực phẩm như: gan lợn, thịt nạc, sữa, trứng gà, các loại đậu, tôm cá, khoai lang, rau đay, rau dền...



Người huyết áp thấp nên kiêng gì?



Hạt dẻ nướng, sữa ong chúa: Người bị huyết áp thấp không nên ăn 2 loại thực phẩm này vì chúng có tác dụng hạ huyết áp.



Táo mèo: Cũng giống như hạt dẻ nướng, táo mèo chỉ tốt cho người Táo mèo: Cũng giống như hạt dẻ nướng, táo mèo chỉ tốt cho người cao huyết áp mà thôi.



Cà chua, mướp đắng: Người bị huyết áp thấp ăn nhiều cà chua thường sẽ hoa mắt, chóng mặt và đau đầu. Bên cạnh đó, mướp đắng khi ăn vào sẽ khiến huyết áp càng hạ, không tốt cho người bệnh.



Cà rốt: Loại củ này chứa muối succinic có thể khiến kali trong nước tiểu tăng lên, từ đó dẫn đến hạ huyết áp.

Thực phẩm có tính lạnh: Những loại thực phẩm có tính lạnh như dưa, dưa hấu, cần tây, rau bina, đậu đỏ, đậu xanh, tảo bẹ, hành tây... đều có tác dụng hạ huyết áp, người bệnh càng không nên ăn.



Rượu bia: Dù uống rượu bia dẫn đến kích thích nhịp tim và tăng huyết áp lúc đầu. Tuy nhiên về sau nó sẽ làm mất nước, gây giãn mạch và giảm huyết áp.



Ngoài việc tuân thủ những nguyên tắc ăn uống, người huyết áp thấp cần lưu ý thêm những điều dưới đây.



Uống nhiều nước: Những người huyết áp thấp thường bị mất nước do các triệu chứng như mệt mỏi, chảy mồ hôi, buồn nôn. Bởi vậy, cần uống nhiều nước để bù lại lượng nước đã mất.



Chia nhỏ bữa ăn: Việc làm này sẽ giúp cơ thể no lâu, không bị hạ huyết áp đột ngột.



Thực hiện chế độ ăn low-carb: Chế độ này ưu tiên những thực phẩm giàu đạm như trứng, thịt, cá, sữa; hạn chế thực phẩm nhiều đường và tinh bột.

Huyết áp thấp: "Sát thủ" thầm lặng. Nguồn: VTC

Thùy Nguyễn (t/h)