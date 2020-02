Người mỡ máu cần ghi nhớ những quy tắc ăn uống quan trọng nếu không muốn tình trạng tồi tệ thêm

Mỡ máu cao là tình trạng rối loạn mỡ máu, có sự bất thường về nồng độ và tính chất của các thành phần lipid máu như: Tăng cholesterol/triglycerid, tăng LDL-C (Cholesterol xấu), giảm HDL-C (Cholesterol tốt)... Tình trạng kéo dài lâu ngày có thể dẫn đến vôi hóa, xơ vữa động mạch và gây tắc nghẽn mạch. Thậm chí, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não.

Rối loạn mỡ máu là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến huyết áp cao, tim mạch; thường đi kèm với nhiều bệnh lý mạn tính khác như béo phì, bệnh gout và tiểu đường. Để ngăn chặn và điều trị bệnh, chế độ ăn cho người mỡ máu đóng vai trò rất quan trọng.





Những quy tắc ăn uống quan trọng cho người mỡ máu



Tiêu thụ thực phẩm ít cholesterol: Hàm lượng cholesterol trong máu chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến bệnh mỡ máu, do đó bệnh nhân nên giảm tiêu thụ các loại thực phẩm nhiều cholesterol.

Hạn chế ăn thịt đỏ: Các loại thịt đỏ như thịt bot, thịt cừu, thịt ngựa... khi tiêu thụ sẽ khiến tình trạng bệnh phát triển xấu đi. Bên cạnh đó, người mỡ máu cũng nên hạn chế ăn thịt mỡ, thịt có gân và có da.

Hạn chế chất béo no, bổ sung axit béo chưa no có nhiều nối đuôi: Chất béo no làm tăng nguy cơ tắc động mạch và mắc các bệnh về tim mạch. Tuy nhiên, axit béo chưa no có nhiều nối đuôi như omega 3, omega 6 giúp giảm lượng cholesterol, điều chỉnh huyết áp và ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Tăng cường chất xơ và vitamin: Chất xơ và vitamin giúp giảm hàm lượng cholesterol cũng như lượng chất béo hấp thụ vào cơ thể.

Không ăn tối quá muộn: Tối vốn là thời điểm cơ thể tiêu hao ít năng lượng nhất trong ngày. Ăn tối quá muộn khiến lượng cholesterol đọng lại trên thành động mạch, dẫn đến xơ vữa động mạch.





Người mỡ máu nên ăn gì và kiêng gì?

Từ những nguyên tắc trên, có thể rút ra những loại thực phẩm nên và không nên bổ sung trong chế độ ăn cho người mỡ máu.

Thực phẩm người mỡ máu nên ăn

Giá đỗ: Giá đỗ rất giàu vitamin C và chất xơ, giúp đẩy mạnh quá trình bài tiết cholesterol ra khỏi cơ thể, tránh được nguy cơ mắc các bệnh xơ vữa động mạch.

Ngũ cốc: Ngũ cốc là lựa chọn hàng đầu cho những người mỡ máu, đặc biệt là mỡ máu cao. Thực phẩm này giúp người bệnh có cảm giác no lâu, hạn chế tiêu thụ đồ ăn khác. Chất xơ trong ngũ cốc cũng có tác dụng tương tự như khi ăn giá đỗ.

Cá: Các loại cá như cá thu, cá hồi, cá chép, cá ngừ, cá trích... cùng dầu cá chứa hàm lượng omega 3 dồi dào, rất tốt cho người bệnh. Chế độ ăn cho người mỡ máu mỗi tuần nên được bổ sung 2-3 lần ăn cá.

Dầu thực vật: Các loại dầu thực vật như dầu ngô, dầu vừng, dầu lạc, đầu đậu nành... chứa omega 6 giúp giảm cholesterol máu, ngăn chặn các biến chứng tim mạch.

Hoa quả, rau xanh: Nên tiêu thụ những loại quả và rau xanh nhiều chất xơ và vitamin C, rất tốt cho cơ thể.





Các loại thịt trắng: Ngoài ăn rau củ quả, chế độ ăn cho người mỡ máu cũng nên bổ sung các loại thịt trắng như thịt gà, thịt vịt và thịt ngan (bỏ da) để bổ sung dinh dưỡng.





Uống nhiều nước: Để thúc đẩy quá trình bài tiết, người mỡ máu nên uống nhiều nước. Ngoài ra, người bệnh nên phối hợp tập luyện thể dục mỗi ngày.

Thực phẩm người mỡ máu nên tránh

Muối: Hạn chế dùng muối trong nấu ăn bằng cách dùng thực phẩm tươi, tránh đồ đóng hộp, đồ chế biến sẵn. Lượng muối tiêu thụ không nên vượt quá 5g/ngày.

Đồ uống có cồn khiến tình trạng càng thêm tồi tệ, người bệnh nên tránh ngay và luôn.

Đồ uống có cồn, rượu bia: Đồ uống có cồn khiến tình trạng càng thêm tồi tệ, người bệnh nên tránh ngay và luôn.



Đường: Người bệnh nên hạn chế sử dụng đồ uống, thực phẩm chứa đường, đặc biệt là nước ngọt để bảo vệ Sức Khỏe



Thuốc lá: Người bệnh mỡ máu nên tránh hút thuốc lá hoặc tiếp xúc với thuốc lá.



Thực phẩm có hàm lượng Cholesterol cao: Các thực phẩm giàu cholesterol gồm nội tạng động vật, thịt đỏ, lòng đỏ trứng.

Trẻ 9 tuổi đã phải đặt Stent vì rối loạn mỡ máu. Nguồn: VTC 14.



Thùy Nguyễn (t/h)