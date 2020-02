Người mới ốm dậy nên ăn gì để sức khỏe hồi phục nhanh chóng?

Những người vừa ốm dậy thường rất mệt mỏi, uể oải, miệng đắng, khó nuốt, chán ăn, lười vận động, tinh thần chưa minh mẫn... Để phục hồi Sức Khỏe , họ cần được bồi dưỡng và chăm sóc đúng cách, do đó chế độ ăn cho người mới ốm dậy đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Nhiều người hay cho người mới ốm dậy ăn trứng gà. Dù là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, nhưng ăn trứng gà sai cách có thể gây nguy hiểm sức khỏe. Người mới ốm dậy sức đề kháng yếu không nên ăn trứng tươi, trứng chưa chín, trứng đập thẳng vào cháo hay nước nóng sẽ rất nguy hiểm.

Bệnh nhân nên tiêu thụ vừa phải những sản phẩm nhiều năng lượng, ăn cân đối giữa các chất dinh dưỡng. Bên cạnh đó, người mới ốm dậy không nên ăn các đồ ăn khó tiêu như đồ nếp, đồ nhiều dầu mỡ; uống đủ nước để có thể đào thải các độc tố do thuốc men gây ra.

Ảnh minh họa.

Người bệnh cũng nên ăn thành nhiều bữa, thời gian ăn kéo dài hơn bình thường để cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Có thể kết hợp điều trị cho hướng dẫn của bác sĩ để sức khỏe phục hồi nhanh hơn.

Chế độ ăn cho người mới ốm dậy cần bổ sung những gì?

Thực phẩm có chất dinh dưỡng cao

Các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như gừng, nấm, chất béo, củ cải đường, tảo bẹ giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, phục hồi sức khỏe sau cơn ốm. Trong đó, củ cải đường đã được chứng minh rất giàu vitamin và khoáng chất, là thần dược chữa bệnh. Người mới ốm dậy cũng có thể bổ sung trứng gà để giúp bổ máu, thanh nhiệt; tuy nhiên chỉ nên ăn trứng gà đã chín hẳn.

Thực phẩm giàu protein, chất béo có lợi, bột đường cũng nên được bổ sung vào chế độ ăn cho người mới ốm dậy. Những chất này thường có trong tôm, cua, thịt, cá hồi, trứng, dầu thực vật... Khi bổ sung vào thực đơn, các món ăn phải được sắp xếp khoa học, đồng đều, không nên ăn quá nhiều một nhóm thực phẩm có thể gây phản tác dụng.

Các loại trái cây, rau xanh

Ảnh minh họa.

Trái cây chứa nhiều loại vitamin rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt những người mới ốm dậy. Bên cạnh đó, ăn trái cây còn giúp cơ thể bù đắp các chất điện giải mất đi trước đó. Ngoài ăn trực tiếp, bạn có thể xay sinh tố, ép nước hoặc làm salad để ăn.

Ngoài trái cây, các loại rau xanh cũng rất tốt cho việc hồi phục sức khỏe. Người mới ốm dậy nên tăng cường ăn rau xanh để khỏe mạnh hơn.





Thức ăn dạng lỏng

Ảnh minh họa.

Những loại thức ăn dạng lỏng như cháo, súp nấu từ thịt bò, thịt gà, tim... không chỉ bổ dưỡng, bổ sung nước và năng lượng cho cơ thể mà còn dễ ăn, dễ tiêu hóa. Khi nấu cháo có thể thêm các loại rau thơm như hành lá, tía tô... vừa dậy lên mùi vị món ăn vừa cháo súp thơm ngon hơn.

Bên cạnh đó, người bệnh nên uống nhiều nước hơn bình thường, giúp cơ thể không bị kiệt sức, đẩy nhanh quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể.



Bổ sung sữa chua, thêm gừng tỏi vào các món ăn

Sữa chua chứa nhiều lợi khuẩn, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng mà lại không gây áp lực lên hệ tiêu hóa. Do đó, một cốc sữa chua sau khi ăn hoặc cho bữa ăn nhẹ là một lựa chọn lý tưởng.



Gừng, tỏi là vị thuốc quý từ lâu đời, có tác dụng loại bỏ cảm cúm, cảm lạnh, các bệnh về đường hô hấp. Chúng còn chứa các chất Gừng, tỏi là vị thuốc quý từ lâu đời, có tác dụng loại bỏ cảm cúm, cảm lạnh, các bệnh về đường hô hấp. Chúng còn chứa các chất chống oxy hóa , tăng cường sức đề kháng và ngăn chặn các gốc tự do có hại.

Your browser does not support HTML5 video.

Hướng dẫn cách làm món 4 MÓN CHÁO nóng hổi cho người mới ốm dậy. Nguồn: Feedy.



Thùy Nguyễn (t/h)