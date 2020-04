Chế độ ăn cho người sau khi làm thụ tinh ống nghiệm

Phương pháp này có tỷ lệ thành công cao, trong đó chế độ ăn uống sau khi thụ tinh là một trong những yếu tố quyết định tỷ lệ thành công. Dưới đây là một số thực phẩm tốt cho phụ nữ sau khi thụ tinh nhân tạo.

Tổng quan về thụ tinh trong ống nghiệm

Thụ tinh trong ống nghiệm (In vitro fertilization): Là một phương pháp mới xuất hiện trong khoảng 20 năm trở lại đây, phương pháp này được thực hiện bằng cách lấy tinh trùng của người chồng và trứng của người vợ để kết hợp, nuôi cấy bên ngoài sau đó cấy vào buồng trứng của người vợ. Giới khoa học gọi đây là thụ tinh nhân tạo, do con người và khoa học can thiệp, trái hẳn với thụ tinh tự nhiên (qua quan hệ tình dục).

Tỷ lệ mang thai thành công từ phương pháp thụ tinh nhân tạo là khoảng 40 – 50%.

Quy trình thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm là:

Giai đoạn 1: Kích thích trứng (hay còn gọi là kích trứng)

- Người vợ sẽ được tiêm thuốc kích thích buồng trứng liên tục mỗi ngày, thường trong khoảng thời gian 10 – 12 ngày. Tùy theo phác đồ Bác sĩ chỉ định cho từng người. Trong thời gian tiêm thuốc, người vợ sẽ được hẹn để siêu âm và xét nghiệm máu để theo dõi sự phát triển của nang noãn.

- Khi nang noãn đạt kích thước theo yêu cầu, người vợ sẽ được tiêm mũi thuốc cuối cùng để kích thích trứng trưởng thành (còn gọi là mũi kích rụng trứng). Mũi thuốc này sẽ cần phải tiêm đúng giờ.

Giai đoạn 2: Chọc hút trứng

- Khi trứng đạt yêu cầu, việc chọc hút trứng được tiến hành qua đường âm đạo vào khoảng 36 giờ sau mũi tiêm trưởng thành noãn. Khi chọc hút trứng, người vợ sẽ được gây mê nên không gặp đau đớn gì. Thời gian chọc hút trứng chỉ từ 10-15 phút cho mỗi ca.

- Cùng lúc, người chồng lấy tinh trùng để chuẩn bị cấy phôi hoặc được thông báo lấy mẫu tinh trùng đông lạnh (nếu đã được trữ đông trước đó). Sau khi chọc hút trứng, người vợ sẽ nằm theo dõi tình trạng Sức Khỏe tại bệnh viện 2 – 3 giờ.

Giai đoạn 3: Tạo phôi

- Trứng và tinh trùng sẽ được chuyển đến phòng labo để thụ tinh và tạo phôi. Phôi sẽ được nuôi cấy bên ngoài 2 – 5 ngày.

- Trong thời gian này, người vợ sẽ được dùng thuốc đường uống và đặt âm đạo để chuẩn bị cho quá trình chuyển phôi. Nếu được chuyển phôi ngay sau khi tạo phôi thì gọi là chuyển phôi tươi.

- Trong trường hợp người vợ không đủ điều kiện sức khỏe để được chuyển phôi tươi, toàn bộ số phôi đạt chất lượng sẽ được trữ đông và người vợ sẽ được chuyển phôi trữ vào chu kỳ tiếp theo.

Giai đoạn 4: Chuyển phôi

- Cặp đôi sẽ được thông báo về số lượng, chất lượng phôi được tạo thành. Sau đó, số phôi chuyển vào buồng tử cung, cũng như số phôi dư có thể đông lạnh cũng sẽ được thống nhất giữa 2 vợ chồng và bác sĩ.

- Sau khi kiểm tra và thấy rằng niêm mạc tử cung đủ độ dày cần thiết và chất lượng tốt, tạo thuận lợi cho sự làm tổ và phát triển của phôi sau khi đặt vào buồng tử cung, bác sĩ sẽ thực hiện chuyển phôi.

- Sau khi hoàn tất quá trình chuyển phôi, người vợ nằm nghỉ khoảng 2 – 4h tại bệnh viện.

- Trong thời gian 2 tuần sau chuyển phôi, người vợ tiếp tục sử dụng các loại thuốc nội tiết và nghỉ ngơi, sinh hoạt theo hướng dẫn của bác sĩ điều trị.

- Trong trường hợp chuyển phôi trữ, người vợ sẽ được siêu âm và dùng thuốc theo dõi niêm mạc bắt đầu từ ngày thứ 2 của chu kỳ kinh tiếp theo trong vòng từ 14-18 ngày, sau đó bác sĩ sẽ chọn thời điểm phù hợp để chuyển phôi trữ.

Giai đoạn 5: Thử thai

- Hai tuần sau, người vợ đến trung tâm để xét nghiệm máu (xét nghiệm beta HCG) để biết kết quả. Nồng độ beta HCG sau 2 tuần chuyển phôi nếu ở mức > 5 IU/l được xác định là có thai, nồng độ này cao thấp còn tuỳ thuộc từng cơ thể mỗi người.

- Nếu nồng độ sau 2 ngày tăng gấp rưỡi trở lên thì được xác định là thai đang phát triển và tiếp tục cho thuốc dưỡng thai đến ngày siêu âm để xác định túi thai và tim thai.