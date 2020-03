Chế độ ăn cho người suy thận vừa bổ sung dinh dưỡng lại tăng cường hiệu quả điều trị

Chế độ dinh dưỡng rất quan trọng với người suy thận



Trong hệ tiết niệu thì thận là bộ phận quan trọng nhất, đảm nhận vai trò lọc chất dư thừa của máu và chất thải, sau đó bài tiết ra ngoài qua đường nước tiểu. Khi chức năng lọc máu của thận bị suy giảm khiến các chất độc hại đọng lại trong cơ thể, gây ra bệnh Trong hệ tiết niệu thì thận là bộ phận quan trọng nhất, đảm nhận vai trò lọc chất dư thừa của máu và chất thải, sau đó bài tiết ra ngoài qua đường nước tiểu. Khi chức năng lọc máu của thận bị suy giảm khiến các chất độc hại đọng lại trong cơ thể, gây ra bệnh suy thận . Bệnh này phát triển qua 4 cấp độ, từ nhẹ đến nặng.



Nhiều nghiên cứu cho biết, có tới 40% người suy thận bị suy dinh dưỡng do ăn vào không đủ. Chế độ ăn kiêng khem, lại hay bị chán ăn, nôn ói, rối loạn chuyển hóa, hội chứng viêm, rối loạn hormone, nhiễm độc ure… đều khiến người bệnh bị suy dinh dưỡng.

Bởi vậy, để bảo tồn chức năng thận, kéo dài thời gian phải chạy thận cũng như hạn chế biến chứng của bệnh thì chế độ ăn cho người suy thận đóng vai trò rất quan trọng. Chế độ ăn này còn là chế độ ăn thấp protein, giúp hạn chế tăng ure máu cũng như làm chậm quá trình tiến triển của bệnh.



Nguyên tắc xây dựng thực đơn một ngày cần đáp ứng lượng protein là 0,6 - 0,8g/kg/ngày; năng lượng là 35 - 40 kcalo/kg/ngày; đủ vitamin, yếu tố vi lượng, cân bằng nước, muối, giàu canxi và ít ít phosphat.



Người suy thận nên ăn và kiêng gì?



Người suy thận nên ăn gì?



Bệnh nhân suy thận nên ăn các chất bột ít đạm như gạo xay trắng, miến, bột sắn dây, khoai sọ, khoai lang, khoai sọ, bún, hủ tíu, phở,… Nếu bị thêm Bệnh nhân suy thận nên ăn các chất bột ít đạm như gạo xay trắng, miến, bột sắn dây, khoai sọ, khoai lang, khoai sọ, bún, hủ tíu, phở,… Nếu bị thêm tiểu đường thì nên chọn thực phẩm có chỉ số đường thấp như bún, bánh canh, khoai lang, khoai sọ, bánh cuốn…



Ăn các loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng như thịt, trứng, sữa, cá. Nếu bệnh nhân bị rối loạn mỡ máu thì chỉ nên tiêu thụ 3 quả trứng/tuần, không ăn liên tiếp, 1-2 lần thịt bò/tuần, 2 lần cá biển/tuần. Uống các loại sữa ít đường.



Bệnh nhân suy thận chưa chạy thận nên bổ sung chất béo bằng dầu me, dầu đậu nành, dầu thực vật, oliu… Người bệnh có thể ăn đa dạng các loại rau và trái cây có màu xanh, đỏ, vàng, tím khi bệnh còn nhẹ. Bệnh tiểu đường chỉ ăn táo tây, bưởi, cam, quýt…



Người bị suy thận kiêng ăn gì?



Các loại thực phẩm có thể làm tăng kali máu như nho khô, bơ, thanh long, chuối khô…



Các loại đậu, nấm mèo, các loại rau có lá màu xanh đậm (rau ngót, rau dền, rau muống, rau đay…)



Thực phẩm có nhiều muối natri như mắm, muối, cá tôm khô, mì ăn liền, khoai tây chiên, xúc xích…



Thực phẩm chứa nhiều cholesterol như lòng đỏ trứng, phô-mai, bơ, mỡ, tim, gan, dầu dừa,…



Không nên uống quá nhiều nước, giới hạn ở mức 300 - 500ml/ngày/.



Bên cạnh đó, người bệnh cần duy trì lối sống lành mạnh, ngủ nghỉ đúng giờ và tập Bên cạnh đó, người bệnh cần duy trì lối sống lành mạnh, ngủ nghỉ đúng giờ và tập thể dục thường xuyên.

TP HCM: Suy thận, lọc máu suốt đời vì sản phẩm giảm cân. Nguồn: VTC 14.

Thùy Nguyễn (t/h)