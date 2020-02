Chế độ ăn cho người tăng huyết áp chuẩn nhất, ngăn ngừa tai biến và đột quỵ

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm có khoảng 17,5 triệu người tử vong vì các bệnh tim mạch ; trong đó tăng huyết áp ( huyết áp cao chính là nguyên nhân hàng đầu. Đặc biệt, số người chết này cao gấp 4 lần số người chết do 3 bệnh nguy hiểm là HIV, sốt rét và lao phổi cộng lại.

Thực tế, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng giúp kiểm soát huyết áp, ngăn ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Bên cạnh việc điều trị và dùng thuốc, chế độ ăn cho người tăng huyết áp cần phải được thực hiện nghiêm túc và khoa học.

Chế độ ăn của người cao huyết áo nên bổ sung cá, thịt nạc, rau xanh, củ quả, đậu, hạt, dầu thực vật là an toàn nhất. Các loại rau củ tốt cho người bệnh gồm rau muống, cà chua, cà tím,c à rốt, tỏi, mộc nhĩ, nấm hương, cần tây.

Khi ăn cần ăn chậm nhai kỹ, ăn nhiều buổi sáng và ít đi vào buổi tối. Bên cạnh đó, cũng cần bổ sung những thực phẩm giàu magiê, kali và canxi. Nhìn chung, chế độ ăn cho người tăng huyết áp chủ yếu nên gồm những đồ ăn giàu protein chứa ít chất béo, các loại ngũ cốc, trái cây và rau xanh.

Rau lá xanh: Rau lá xanh giàu kali, có tác dụng trung hòa natri trong cơ thể, giúp cơ thể loại bỏ được lượng natri có trong thận thông qua đường nước tiểu, từ đó hạ huyết áp. Các loại rau lá xanh nên ăn gồm: rau xà lách, cải xoăn, bông cải xanh, cải xanh, cải rổ, diếp cá, rau chân vịt... Chỉ nên mua đồ tươi mới, hạn chế thực phẩm đóng hộp.

Những loại quả mọng: Các loại quả mọng như quả mâm xôi, việt quất, dâu tây đều rất giàu hợp chất tự nhiên có tên là flavonoids. Nhiều nghiên cứu cho thấy, hợp chất flavonoids có thể hạ huyết áp, ngăn ngừa huyết áp cao. Người bệnh có thể ăn những quả này tráng miệng, hay ăn thành những bữa nhẹ trong ngày.



Sữa không đường: Đây là thực phẩm giàu canxi, ít chất béo mà người bệnh nên tiêu thụ.



Củ cải đường: Củ cải đường là một trong những thức uống tốt nhất cho người bị cao huyết áp. Củ cải đường có nitrat, giúp hạ huyết áp chỉ trong 24 giờ. Có thể nấu chín củ cải thưởng thức, hầm hoặc ép lấy nước uống.



Cháo bột yến mạch: Cháo này ít natri và chất béo nhưng lại giàu chất xơ, là một trong những loại thực phẩm người tăng huyết áp nên ăn nhất. Nên ăn cháo bột yến mạch vào buổi sáng để cung cấp năng lượng cho cả ngày. Có thể thêm các loại quả tươi (không thêm đường) và thưởng thức.



Chuối: Chuối là một trong những thực phẩm giàu kali nhất, là nguồn cung cấp lượng kali tự nhiên cho cơ thể người bệnh.



Ngoài việc bổ sung những thực phẩm trên vào bữa ăn hàng ngày, chế độ ăn cho người tăng huyết áp cũng nên hạn chế tiêu thụ thức ăn giàu chất béo, đặc biệt là chất béo động vật (thịt mỡ, đồ chiên rán); hạn chế đồ ăn giàu cholesterol như nội tạng động vật (tim, gan, thận...); hạn chế ăn đồ ngọt, uống trà đậm, cà phê, rượu bia và đồ uống có ga, muối ăn...



