Chế độ ăn giúp người tiểu đường khỏe mạnh và phục hồi nhanh nhất

Ít người biết, bệnh tiểu đường là bệnh nội tiết do cơ thể thiếu hụt hoặc không có nội tiết tố insulin. Do đó, ngoài việc uống thuốc và cơ thế vận động, chế độ ăn uống cũng rất quan trọng trong việc điều trị của người bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm được chế độ ăn cho người tiểu đường, rằng người bệnh tiểu đường nên ăn gì và kiêng gì.



Người bệnh tiểu đường nên ăn gì và kiêng gì?



Nhóm đường bột: Người bệnh tiểu đường nên tiêu thụ các loại ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, gạo còn vỏ cám, đậu, đỗ... được chế biến bằng cách luộc, hấp, nướng; hạn chế tối đa việc rán, chiên, xào và các loại gạo trắng, củ nướng, bột sắn dây, bánh mì trắng, miến. Khi ăn các loại củ như khoai, sắn... thuộc nhóm tinh bột nên cần cắt giảm cơm khi tiêu thụ.

Nhóm thịt cá: Chế độ ăn cho người tiểu đường gồm thịt nạc, thịt gia cầm (bỏ da), cá và các loại đậu đỗ chế biến đơn giản như hấp, luộc hay áp chảo. Nếu dùng dầu ăn, chỉ dùng các loại dầu đậu nành, dầu vừng, dầu olive... Hạn chế dùng các loại thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, bánh kẹo ngọt, kem, các loại mứt, thức uống có ga...

Nhóm rau quả: Người bệnh nên bổ sung nhiều rau xanh và củ quả hấp, luộc, áp chảo, salad, không dùng sốt cho chất béo. Hạn chế ăn các loại quả chín ngọt như hồng, xoài, sầu riêng... và các loại quả sấy khô.

Sữa: Mỗi ngày dùng từ 1 đến 2 khẩu phần sữa để bổ sung đạm, đường, vitamin và khoáng chất cho cơ thể. Nên chọn các loại sữa chua ít béo hoặc không béo, ít hoặc không đường.

Người bệnh tiểu đường có thể tham khảo chế độ ăn dưới đây để có được sức khỏe tốt nhất.



Bữa sáng

Nên ăn bữa sáng sớm, dùng ít nhất 4 loại quả ít ngọt. Ưu tiên các loại thức ăn kháng viêm như gừng, húng xoăn, nha đam. Đặc biệt, người có huyết áp cao cần bổ sung một đĩa rau củ sống khoảng 100-150 gram, giảm lượng trái cây tiêu thụ. Có thể uống thêm một cốc nước dừa để bổ sung khoáng chất.

Bữa trưa và tối

Ăn nhiều rau lá, củ, quả ít ngọt; bổ sung các loại đậu nảy mầm. Hạn chế hoặc không ăn các đồ nấu quá chín và đồ có nguồn gốc động vật.

Bữa phụ

Một ngày cần ăn thêm các bữa phụ vào 9h30 và 15h với hạnh nhân, hạt óc chó, sinh tố rau của quả và 1 quả dừa tươi.

Công dụng của Nước Ép Bầu đối với bệnh nhân tiểu đường. Nguồn: Check Sức Khỏe