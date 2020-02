Chế độ ăn uống 'chuẩn' giúp người ung thư phổi tăng cường sức khỏe, chiến thắng bệnh tật

Hầu hết các ca tử vong bởi ung thư phổi đều do suy kiệt cơ thể. Nhiều người cho rằng, nhịn ăn sẽ bỏ đói tế bào ung thư, khiến chúng không thể phát triển. Tuy nhiên, đây là quan niệm hoàn toàn sai lầm bởi theo GS.TS Nguyễn Bá Đức, Nguyên giám đốc Bệnh viên K: "Dù bệnh nhân có không ăn gì thì tế bào ung thư vẫn sinh sôi và phát triển như thường, chỉ có cơ thể càng thêm kiệt sức mà thôi". Bởi vậy, chế độ ăn cho người ung thư phổi đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện Sức Khỏe và điều trị cho bệnh nhân.

Các loại thực phẩm bệnh nhân ung thư phổi cần bổ sung

Ngũ cốc nguyên hạt: Nhóm thực phẩm này giàu chất xơ và chất dinh dưỡng cùng các loại vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa. Người bệnh nên bổ sung gạo, lúa mạch, ngô, yến mạch... để hồi phục sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến tuổi tác, kích thích não bộ sản sinh Serotonin, từ đó loại bỏ cảm giác lo âu, chán ăn.

Các sản phẩm từ sữa: Sữa, sữa chua và phô mai cung cấp cho cơ thể người bệnh lượng protein và canxi dồi dào, tăng cường hệ miễn dịch.

Người bệnh ung thư phổi nên tăng cường tiêu thụ các sản phẩm từ sữa.

Thực phẩm nhạt, ít chất xơ: Ngũ cốc nguyên hạt, đậu, quả mâm xôi, bánh quy giòn, bánh mì trắng, súp, trứng rán... giúp giảm các triệu chứng khó chịu của bệnh ung thư phổi như: buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, khó tiêu.



Thực phẩm giàu protein: Người bệnh ung thư phổi thường bị thiếu máu và suy kiệt do thường xuyên ho ra máu nên cần phải bổ sung nhiều đạm. Nên thêm thịt gà, thịt bò, các sản phẩm từ sữa và các loại sữa ít béo vào chế độ ăn hàng ngày bằng cách hấp, hầm, luộc và chia thành nhiều bữa nhỏ cho dễ tiêu hóa.



Chất béo thực vật: Loại chất béo này rất có lợi cho cơ thể, thúc đẩy quá trình hấp thụ các loại dưỡng chất, ngăn ngừa việc giảm cân bất thường ở người bệnh.



Trà xanh: 2 tách trà xanh mỗi ngày là lựa chọn tuyệt vời cho người ung thư phổi, giúp cơ thể hấp thụ polyphenols có tác dụng chống oxy hóa và ngăn ngừa ung thư.

Bên cạnh bổ sung các loại thực phẩm trên vào chế độ ăn hàng ngày, người bệnh ung thư phổi cần tránh ngay các loại đồ ăn dưới đây nếu không muốn tình trạng bệnh tồi tệ thêm.



Thuốc lá, rượu bia, chất kích thích và đồ uống có cồn: Các loại thực phẩm này khiến kích thước khối u phát triển nhanh, sức khỏe ngày càng yếu đi.

Đường và đồ ngọt: Đây chính là loại đồ ăn nuôi dưỡng tế bào ung thư và tạo điều kiện cho chúng phát triển mạnh. Do đó, người bệnh ung thư phổi nên tránh tiêu thụ đường, mật ong, bánh kẹo...

Hải sản: Hải sản có vị tanh làm tăng vị đờm trắng trong cổ họng, gây khó khăn trong việc hô hấp khiến tình trạng bệnh xấu đi.

Đồ ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ: Đồ ăn cay nóng như hạt tiêu, cà ri, rượu, ớt... và đồ nhiều dầu mỡ bao gồm cả thịt mỡ cũng khiến người bệnh xuất hiện nhiều dịch đờm trắng, làm tăng lượng cholesterol trong máu. Ngoài ra, người bệnh cũng hạn chế ăn lạc, bồ đào.

Đồ nướng, thịt hun khói: Thịt nướng, thịt hun khói bị cháy khét có các amin dị vòng và hydrocarbon thơm đa vòng, có khả năng gây ung thư.

Các thực phẩm sinh đờm: Các thực phẩm sinh đờm như lạc, khoai lang, đồ uống lạnh người bệnh nên tránh để không ảnh hưởng đến hô hấp.

Các thực phẩm gây ho: Người bệnh cũng nên tránh những đồ ăn thô ráp như bánh mỳ, ngũ cốc nguyên hạt (trong trường hợp đờm bị lẫn máu); đồ nướng, hun khói, quay, rán...

