Chuyên gia chỉ cách giúp người bệnh viêm đại tràng yên tâm đón Tết

Bệnh viêm đại tràng là tình trạng viêm nhiễm ở đại tràng, niêm mạc đại tràng bị tổn thương do các vi khuẩn, ký sính trùng tấn công qua đường ăn uống. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu do thói quen ăn uống thiếu vệ sinh hoặc khởi phát do các bệnh như viêm đường tiêu hóa cấp tính hoặc hội chứng ruột kích thích.

Các triệu chứng của bệnh viêm đại tràng như: đau bụng, rối loạn đại tiện lúc táo bón lúc phân lỏng, đầy hơi chướng bụng. Một số biểu hiện khác như stress, mệt mỏi, hay cáu gắt chán ăn, ăn kém, ngủ kém, buồn nôn, niêm mạc mắt nhợt nhạt.



Tết Nguyên đán đến kéo theo nỗi lo của người bệnh viêm đại tràng phải kiêng khem như thế nào, ăn uống ra sao cho hợp lý để bệnh không 'dở chứng'.



Theo PGS.TS Phạm Thị Thu Hồ - nguyên Trưởng khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai, nguyên PCT Hội tiêu hóa Việt Nam, Chủ tịch Hội tiêu hóa Hà Nội, người bệnh viêm đại tràng cần đặc biệt chú ý tới vấn đề ăn uống trong dịp Tết, tuyệt đối không thể ăn uống "thả phanh" tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa.



Bác sĩ đưa ra một số lời khuyên cho người bệnh viêm đại tràng bảo vệ Sức Khỏe



4 điều người viêm đại tràng cần tránh



1. Hạn chế các món ăn nhiều dầu mỡ, đồ chiến rán, đồ ăn cay nóng. Hạn chế các loại thịt gia súc gia cầm, chỉ nên ăn với lượng vừa phải bởi thịt rất giàu protein (đạm) là nguyên nhân gây ra rối loạn tiêu hóa



2. Kiêng các loại đồ uống rượu bia, nước ngọt có ga. Nguyên nhân đây là những loại đồ uống có cồn hoặc có men sẽ gián tiếp tiêu diệt một số lượng lớn lợi khuẩn đường ruột, làm giảm khả năng tiêu hóa, gây tình trạng bụng ậm ạch, khó chịu, đau bụng và rối loạn phân.



3. Không nên tiếc của mà ăn thực phẩm đã bảo quản trong tủ lạnh quá lâu vì dễ bị nhiễm khuẩn, ảnh hưởng không tốt tới hệ tiêu hóa. Chỉ nên ăn thực phẩm mới nấu hoặc đồ chín mới để trong tủ lạnh 1-2 ngày.



4. Tránh xa các đồ ăn chế biến sẵn như xúc xích, thịt hun khói, lạp sườn, đồ ăn cay nóng vì các loại thực phẩm này chứa nhiều chất bảo quản và phụ gia. Không ăn đồ tái, gỏi sống vì dễ gây kích ứng niêm mạc ruột, gây đầy bụng, khó tiêu.



6 điều viêm đại tràng nên làm

1. Để tránh bệnh tái phát, người bệnh nên ăn đầy đủ các bữa, không bỏ bữa sáng, kiểm soát bữa ăn, không ăn quá nhiều trong một bữa, nên chia thành nhiều bữa nhỏ.



2. Thay các loại thịt bằng các loại trái cây rau xanh, củ quả tươi. Thay thực phẩm chiên rán bằng đồ luộc, hấp, ăn lẩu bằng nước dùng thanh đạm hoặc ninh từ củ quả.



3. Thay thế các món chế biến sẵn bằng món tự làm ít dầu mỡ để làm mồi nhậu như thịt ngâm mắm, nem tai, cá hấp bia, cá nướng bọc giấy bạc, chả ốc bọc giấy bạc, giò xào...



4. Thay vì uống rượu mạnh có thể uống 1-2 ly rượu vang một bữa, uống thêm các loại trà thanh đạm không nóng, không đường.



5. Thay các loại bánh kẹo quá ngọt bằng trái cây tươi và các loại quả sấy khô tự nhiên không có đường tinh luyện để nhâm nhi ngày Tết.



6. Nên tăng cường bổ sung cá loại men vi sinh lợi khuẩn để giúp tiêu hóa và hấp thu tốt hơn, lợi khuẩn tiết dịch nhầy trám lên toàn bộ thành ruột tạo thành lớp lá chắn bảo vệ đại tràng.

