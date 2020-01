Nhậu nhẹt ngày Tết liên miên, làm sao tránh bị đau dạ dày hành hạ?

Theo thống kê của Hội Khoa học Tiêu hóa, hơn 26% dân số Việt Nam mắc bệnh viêm loét dạ dày tá tràng và 70% dân số đang có nguy cơ mắc bệnh đau dạ dày, viêm loét dạ dày . Tỷ lệ này ở nam giới cao hơn gấp 4 lần so với nữ giới.

Vì sao bệnh đau dạ dày "quấy phá" dịp Tết?



Đau dạ dày hay viêm loét dạ dày có thể xảy ra với bất cứ ai có thói quen ăn uống không lành mạnh. Các bệnh về đường tiêu hóa thường xuất hiện vào dịp Tết bởi đây là thời gian mọi người ăn uống vô độ và không khoa học.



Theo ThS.BS Nguyễn Văn Nhôm, ngày Tết có những điều kiện thuận lợi cho bệnh đau dạ dày hành như: những bữa tiệc liên miên có sử dụng rượu bia, chất cồn; nhiều đồ ăn giàu chất béo và đường gây khó tiêu hay các loại thực phẩm chua cay... Tất cả những thực phẩm và đồ uống này đều là kẻ thù của dạ dày.



Ngày tết ăn uống thất thường cộng với việc liên tục nạp vào những thực phẩm “khó tiêu” khiến dạ dày bị quá tải, từ đó tiết ra nhiều axit hơn bình thường, gây tác động đến lớp niêm mạc dạ dày, sinh ra các hiện tượng viêm loét, ợ chua, đau bụng và buồn nôn.



Đó là chưa kể, giờ giấc ăn uống và sinh hoạt bị đảo lộn, thức khuya, ngủ không đủ giấc, di chuyển nhiều và sử dụng nhiều các chất kích thích cũng ảnh hưởng tới chức năng tiêu hóa của dạ dày.

Lời khuyên từ chuyên gia



Theo TS y học Phạm Thị Bình - Bác sĩ nội tiêu hóa, ợ chua, ợ nóng, đầy hơi, đau tức thượng vị là những triệu chứng cảnh báo bệnh lý đường tiêu hóa đặc biệt là dạ dày. Để tránh bệnh "ghé thăm" dịp Tết, mỗi người cần duy trì thói quen và chế độ sinh hoạt ổn định như ngày thường.

Thứ nhất, sinh hoạt điều độ, đúng giờ và ăn đúng bữa để dạ dày có lúc nghỉ ngơi. Thứ hai, hạn chế các thức ăn chiên, xào khó tiêu, hay các loại thực phẩm làm tăng tiết dịch vị như dưa muối chua, dưa muối, chanh, cam, mơ, xoài xanh…

Thứ ba, không uống rượu bia, sử dụng chất kích thích quá nhiều. Khi đã uống rượu bia nên ăn lượng thực phẩm gấp ba lần lượng bia rượu để giúp phân giải lượng cồn, nhằm giảm sự tác động tới hệ tiêu hóa, dạ dày và gan.



Bác sĩ lưu ý, việc ăn uống bị xáo trộn là khó tránh khỏi nhưng mỗi người đặc biệt người có tiền sử bệnh dà dày càng cần chú ý cân bằng.



BS Bình đưa lời khuyên, bệnh bệnh dạ dày rất dễ chuyển sang giai đoạn mạn tính thậm chí gây biến chứng nguy hiểm như: xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày - tá tràng, hẹp môn vị hay nặng nề nhất là BS Bình đưa lời khuyên, bệnh bệnh dạ dày rất dễ chuyển sang giai đoạn mạn tính thậm chí gây biến chứng nguy hiểm như: xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày - tá tràng, hẹp môn vị hay nặng nề nhất là ung thư . Do đó, những người có tiền sử mắc bệnh dạ dày cần thăm khám tiêu hóa định kỳ để được bác sĩ tư vấn cách điểu chỉnh chế độ sinh hoạt phù hợp, phát hiện và điều trị bệnh sớm.

Your browser does not support HTML5 video.

Nhận biết và điều trị bệnh đau dạ dày

Hà Ly (t/h)