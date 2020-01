Mách chế độ ăn uống giảm cân theo từng độ tuổi, nếu không biết thì cố mãi cũng không thành công

Độ tuổi này, cơ thể đang ở đà tăng trưởng và phát triển nên cần bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng. Do đó, vô cùng sai lầm nếu như bạn bỏ bữa sáng, thực hiện chế độ ăn kiêng chủ yếu là đồ ăn vặt.



Khi bạn ở độ tuổi 20, đã đến lúc bổ sung các món ăn vặt tốt cho sức khỏe. Thay khoai tây chiên thành ngô luộc, ngoai lang; thay sô cô la sữa thành sô cô la đen, sữa chua thay cho kem và thay thế thịt luộc, hấp cho các món quay, rán. Bổ sung các loại thực phẩm giàu chất béo omega-3 và axit folic vào chế độ ăn uống, có thể kể đến rau xanh, bánh mì, mì ống, quả óc chó, cá hồi và hạt chia.



Để hỗ trợ những thay đổi của cơ thể xảy ra trong độ tuổi này, hãy bổ sung các loại thực phẩm xây dựng cơ bắp và giúp xương chắc khỏe hơn trong chế độ ăn uống. Các thực phẩm giàu protein như trứng, hạt, quả hạch; các sản phẩm từ đậu nành, ức gà và quinoa đều là những lựa chọn phù hợp. Sữa và sữa chua rất cần thiết cho việc tăng cường xương nhưng nếu cần, hãy cân nhắc việc bổ sung canxi và protein.



Để điều chỉnh lượng đường trong máu và tăng cường trao đổi chất ở giai đoạn này, hãy đảm bảo việc bổ sung chất xơ trong chế độ ăn uống. Các loại thực phẩm như bông cải xanh, ngũ cốc nguyên hạt và khoai tây chính là lựa chọn hàng đầu. Hạn chế tiêu thụ đồ ăn vặt.



Các mặt hàng thực phẩm khác bạn có thể tiêu thụ là bánh sandwich tự làm, các sản phẩm từ sữa không béo, trái cây và rau. Trong mỗi bữa ăn, luôn đảm bảo việc cung cấp protein cho cơ thể.



Theo tuổi tác, tốc độ trao đổi chất giảm xuống, do đó bạn nên tiêu thụ các loại thực phẩm mà cơ thể chúng ta có thể tiêu hóa dễ dàng. Khi bạn ở độ tuổi 50, bạn nên thay thế sữa bằng sữa hạnh nhân, ngũ cốc thông thường thành các loại không có hương vị và đường. Bạn có thể thêm mật ong để thêm hương vị.



Khi ở độ tuổi này, đảm bảo tiêu thụ 5 phần rau và 2 phần trái cây trong chế độ ăn uống hàng ngày. Tiêu thụ các mặt hàng giàu chất sắt như rau bina, đậu lăng và đậu. Tiêu thụ đậu nành và rau xanh sẽ giúp bạn giữ dáng.



Bên cạnh đó, cần cắt giảm lượng muối tiêu thụ. Kiểm soát lượng muối của từng loại thực phẩm trước khi mua và tiêu thụ. Uống nhiều nước hơn, tránh đồ ăn vặt và đồ ngọt càng nhiều càng tốt.



