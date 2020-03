Chế độ dinh dưỡng cho bà bầu chuẩn nhất theo từng giai đoạn mang thai

Cơ thể người mẹ cùng em bé trong bụng thay đổi từng ngày, từng tháng do đó chế độ dinh dưỡng cũng cần thay đổi phù hợp. Thảo khảo chế độ dinh dưỡng cho từng giai đoạn mang thai chuẩn nhất từ chuyên gia.

Suốt 9 tháng thai kỳ được chia làm 3 giai đoạn, tam nguyệt cá thứ nhất, thứ hai và thứ ba. Ở mỗi giai đoạn, bà mẹ cần chế độ dinh dưỡng khác nhau để đảm bảo cho sự phát triển từng ngày của thai nhi. Dưới đây là chế độ dinh dưỡng cho từng giai đoạn mang thai chuẩn nhất cho các mẹ tham khảo.

Chế độ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng đầu



3 tháng đầu thai kỳ đóng vai trò nền tảng vô cùng quan trọng cho sự phát triển của thai nhi trong những tháng tiếp theo. Trong 3 tháng đầu, thai nhi mới hình thành nên bà bầu chưa nhất thiết phải bồi bổ vì thai nhi chưa thể hấp thu hết chất dinh dưỡng. Quan trọng nhất là cung cấp các dưỡng chất thiết yếu phục vụ sự phát triển của bé từ sớm.





Các chuyên gia khuyến cáo trong 3 tháng đầu, các mẹ bầu cần dung nạp khoảng 200 – 300kcal mỗi ngày. Hầu hết mẹ bầu trong thời kỳ này đều bị những cơn ốm nghén hành hạ. Do vậy, chị em không nhất thiết phải cố gắng ăn, nhồi nhét mà chỉ nên ăn vừa phải tùy thuộc vào thể trạng của bản thân, làm sao hạn chế ốm nghén, nâng cao thể trạng.



Trong những tháng đầu tiên này chị em nên chọn các thực phẩm dễ tiêu hóa, kết hợp ăn tinh bột cùng nguồn protein nạc từ thịt gà và cá. Có thể uống thêm sữa ít béo hay các chế phẩm từ sữa vào buổi sáng và buổi tối. Nên tránh những món khó tiêu nhiều chất béo, chiên, rán, ngọt hoặc cay vì chúng chỉ khiến tình trạng ốm nghén trầm trọng hơn.



Các chuyên gia khuyến nghị, trong 3 tháng đầu, bà bầu nhất định phải bổ sung một số khoáng chất thiết yếu sau. Bổ sung axit folic (vitamin B9) ngay từ tháng đầu tiên để ngăn ngừa các dị tật ở thai nhi trong giai đoạn sớm này như dị tật ống thần kinh, nứt đốt sống, vô sọ, não úng thủy, sứt môi, hở hàm ếch.

Ở giai đoạn này, mẹ bầu được khuyên bổ sung khoảng 600mcg axit folic mỗi ngày từ các loại thực phẩm như: Gan động vật, thịt gia cầm, rau màu xanh đậm (rau dền, củ cải, bông cải…), đậu Hà Lan, đậu nành, ngũ cốc, cà rốt, cà chua, chuối, cam, quýt...



Trong 3 tháng đầu mẹ bầu bổ sung sắt để đáp ứng nhu cầu 25mg/ngày, nhiều hơn gấp 5 lần người bình thường. Các loại thịt đỏ, các loại hạt, rau xanh đậm màu hoặc đậu phụ... là nguồn cung cấp sắt dồi dào.



Bên cạnh đó, mẹ bầu chú ý đảm bảo vitamin B12 bởi nếu thiếu hụt chất này trong giai đoạn đầu cũng dễ gây ra các dị tật thai nhi. Mẹ bầu hãy ăn các thực phẩm cá hồi, cá ngừ, trứng, thịt bò, sữa, hạt điều, hạt hạnh nhân, bông cải xanh, kiwi, xoài… để được bổ sung vitamin B12.



Chế độ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng giữa



Nếu tính trong suốt 9 tháng thì 3 tháng giữa thai kỳ là khoảng thời gian dễ chịu nhất với bà bầu. Bởi giai đoạn này bà bầu không còn bị ốm nghén đồng thời các triệu chứng vốn có của thai kỳ vẫn chưa xuất hiện.



Đây là giai đoạn thai phụ cần bổ sung dinh dưỡng gấp nhiều lần để đáp ứng sự phát triển vượt trội của thai nhi. Các chuyên gia khuyến cáo mẹ bầu nên tăng khẩu phần ăn lên khoảng 300kcal/ngày.



Nếu như 3 tháng đầu, thai nhi phát triển về trí não thì 3 tháng giữa, em bé bắt đầu tăng trưởng về hệ xương. Để đáp ứng điều này, mẹ bầu nên bổ sung 1000 – 1200mg canxi/ngày từ các thực phẩm như: tôm, cua, trứng, sữa, thủy sản.



Cùng với đó, bà bầu cũng nên chú ý bổ sung protrein, các axit béo omega-3 và choline để đáp ứng sự phát triển vượt trội về thể chất và tinh thần cho thai nhi trong gia đoạn này. Các loại thực phẩm cần thiết như: thịt bò, thịt lợn, trứng, sữa…



Ngoài ra, mẹ bầu lưu ý không để thiếu sắt trong giai đoạn 3 tháng giữa thai kỳ vì dễ dẫn tới biến chứng đẻ non, thai chết lưu, hay mẹ bầu có thể bị chảy máu nhiều Ngoài ra, mẹ bầu lưu ý không để thiếu sắt trong giai đoạn 3 tháng giữa thai kỳ vì dễ dẫn tới biến chứng đẻ non, thai chết lưu, hay mẹ bầu có thể bị chảy máu nhiều sau sinh … Bà bầu bổ sung sắt từ các loại thực phẩm như: sữa, đậu, gan, thận, tim lợn, rau xanh…



Mẹ bầu cũng cần tăng cường nạp chất xơ từ ngũ cốc, khoai lang, trái cây, rau xanh,… Ăn nhiều các rau xanh, hoa quả tươi để bổ sung vitamin như: vitamin A và C tăng cường sức đề kháng, phòng thiếu máu còn vitamin D giúp cơ thể mẹ hấp thu canxi.



Chế độ dinh dưỡng cho bà bầu 3 tháng cuối thai kỳ



Giai đoạn này, thai nhi tăng nhanh về trọng lượng bởi gần như hấp thụ tối đa các dưỡng chất mà mẹ ăn vào. Tuy nhiên, trong chế độ dinh dưỡng cho từng giai đoạn mang thai, các chuyên gia khuyên rằng, trong 3 tháng cuối các mẹ không cần thiết phải ăn quá nhiều chỉ cần đảm bảo đầy đủ các nhóm dưỡng chất.



Mẹ bầu vẫn cần đảm bảo cung cấp protein từ đạm thực vật và đạm động vật để chuẩn bị cho quá trình sản xuất sữa mẹ. Lượng chất béo vẫn cần được duy trì để tăng cường phát triển trí não cho thai nhi cũng như hấp thu tốt các vitamin.



Trong tam nguyệt cá thứ ba, các mẹ không nên nạp quá nhiều tinh bột để tránh nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ. Đặc biệt bổ sung thêm canxi không chỉ tốt cho hệ xương của trẻ mà còn giúp giảm nguy cơ Trong tam nguyệt cá thứ ba, các mẹ không nên nạp quá nhiều tinh bột để tránh nguy cơ bị tiểu đường thai kỳ. Đặc biệt bổ sung thêm canxi không chỉ tốt cho hệ xương của trẻ mà còn giúp giảm nguy cơ loãng xương ở mẹ. Tăng cường nhiều hơn nữa rau xanh và trái cây tươi để nạp chất xơ vì trong giai đoạn này, mẹ bầu thường bị táo bón nghiêm trọng.

Your browser does not support HTML5 video.

4 nguyên tắc bà bầ cần nhớ để thai kỳ khỏe mạnh

Hà Ly (t/h)