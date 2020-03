Chế tài xử phạt nào với cơ sở kinh doanh không thiết yếu không tuân thủ công văn 1001 của Hà Nội?

Như đã đưa tin, ngày 24/3, TP Hà Nội có công văn hỏa tốc 1001/UBND-KGVX về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Công văn này đều cập đến việc tạm đóng cửa các cửa hàng dịch vụ, cở sở kinh doanh thiết yếu đến ngày 5/4. Vậy chế tài nào để xử lý sai phạm nếu các cơ sở kinh doanh tự ý mở cửa hoặc cố tình không đóng cửa tạm thời theo công văn.

Về vấn đề này, luật sư Đặng Văn Cường – trưởng văn phòng Luật sư Chính Pháp chia sẻ, trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát và diễn biến phức tạp như hiện nay, nguy cơ lây bệnh từ cộng đồng là rất cao, bởi vậy, ban chỉ đạo chóng dịch thực hiện quyết liệt các biện pháp đặc thù, đặc biệt để khoanh vùng, dập dịch, kiểm soát lây lan của dịch bệnh là cần thiết.

Tạm đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu để chống COVID-19

Song để có hiệu quả các biện pháp đặc thù chống dịch thì cần căn cứ vào các quy định Pháp luật , đưa ra các khuyến cáo, cảnh báo hoặc các lệnh cấm để đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, hiệu lực của các văn bản này.

"Về mặt pháp lý thì các quyền đi lại, cư trú, hội họp, tự do kinh doanh, quyền tự do nhân thân, tự do hình ảnh, quyền về tài sản... là các quyền cơ bản của công dân được hiến pháp và các văn bản pháp luật ghi nhận bảo đảm thực hiện. Các quyền cơ bản này của công dân sẽ bị hạn chế trong trường hợp vì lợi ích quốc gia, để quốc phòng, nơi công cộng. Việc hạn chế các quyền này chỉ được thực hiện bằng các văn bản luật do Quốc hội ban hành", luật sư Cường nói.

Nói về công văn 1001 của TP Hà Nội, luật sư Cường nhận định: Đây là văn bản chỉ đạo, truyền tải thông tin, mệnh lệnh tới các cơ quan chức năng, không phải văn bản áp dụng pháp luật. Nó cũng không phải là văn bản quy phạm pháp luật theo Luật ban hành văn quy phạm pháp luật, Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân.

Vì thế, để thực hiện lệnh cấm kinh doanh, cấm đi lại, cư trú hoặc hạn chế kinh doanh, hạn chế đi lại, cư trú một cách có hiệu quả, đúng quy trình thủ tục luật định thì Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh các địa phương nói chung sẽ căn cứ vào Điều 52 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Chương II của Nghị định 101/2010/NĐ-CP nêu trên để ban hành quyết định hành chính.

Trong quyết định hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ các hoạt động kinh doanh, dịch vụ ở nơi công cộng trong vùng có dịch (điều 17) sẽ phải nêu rõ cấm tụ tập đông người là tụ tập đến bao nhiêu người? cấm tụ tập ở những đâu? tụ tập với những ai? vào khung giờ nào? lệnh cấm bắt đầu từ bao giờ? Với việc cấm kinh doanh thì sẽ quy định cấm kinh doanh các loại hình nào, hàng hóa gì, khu vực nào?...

Luật sư Đặng Văn Cường

Luật sư cường nhấn mạnh: “Nếu không quy định cụ thể bằng Quyết định hành chính mà chỉ là các thông báo, công văn khuyến cáo thì sẽ rất khó áp dụng bởi thực tế hiện nay rất nhiều cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp có đến mấy chục người, thậm chí hàng trăm người lao động thường xuyên làm việc".

Quy định cũng cần nêu rõ, nếu cấm như vậy thì các cơ quan, công sở Nhà nước, các doanh nghiệp còn được phép hoạt động đông người hay không, những nơi như đường giao thông được phép tham gia giao thông bao nhiêu người, những nơi công viên thì bao nhiêu người được phép có mặt, người nào sẽ bị xử phạt, người nào không... Với một số quốc gia quy định cấm ra khỏi nhà thì cứ ai ra khỏi nhà là bị phạt trừ một số trường hợp đặc biệt mà họ có quy định cụ thể... Theo luật sư Cường, khi địa phương có Quyết định hành chính lệnh cấm kinh doanh, cấm tập trung đông người để chống Covid-19, những ai cố tình không chấp hành thì người vi phạm có thể bị phạt đến 10.000.000 đồng theo quy định tại khoản 4, điều 11, Nghị định 176/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

"Trường hợp “Không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch” thì người vi phạm sẽ bị xử phạt từ 20 - 30 triệu đồng theo quy định tại khoản 6 của điều luật này", luật sư Cường nói.

Đối với trường hợp vi phạm lệnh cấm tập trung đông người nơi công cộng, còn dẫn đến hậu quả làm lây lan dịch bệnh, đến mức cơ quan chức năng phải công bố tình trạng dịch bệnh thì người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Hình phạt đối với hành vi này có thể lên đến 12 năm tù, đồng thời phải bồi thường thiệt hại gây ra với Nhà nước và tổ chức, cá nhân.

Bởi vậy, khi các địa phương ban hành lệnh cấm tụ tập, tập trung đông người thì người dân phải nghiêm chỉnh chấp hành vì Sức Khỏe của bản thân và cộng đồng, trường hợp cố tình vi phạm thì sẽ bị chịu những chế tài nghiêm khắc của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Your browser does not support HTML5 video.

Việt Nam thêm 7 ca mắc mới trong ngày 26/3

Nga Đỗ (t/h)