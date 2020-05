Chế tạo giường bệnh tùy biến thành quan tài giữa dịch COVID-19

Số ca lây nhiễm COVID-19 tăng quá nhanh khiến nhiều quốc gia rơi vào cảnh thiếu hụt giường bệnh và thiếu hụt cả quan tài dành cho người tử vong.

Chiếc giường bệnh bằng các-tông

Trong thời gian bị đóng băng mọi hoạt động vì dịch bệnh, ABC Displays nảy ra ý tưởng làm chiếc giường bằng các-tông (tương tự như loại giường được dùng cho các vận động viên tham gia Thế vận hội Olympic Tokyo 2020), và có thêm thanh chắn kim loại để ghép thành một… cỗ quan tài, lỡ như bệnh nhân qua đời.

Quản lý Rodolfo Gomez cho hay, công ty triển khai ý tưởng này lấy cảm hứng từ mong muốn giúp đỡ phần nào cho công cuộc đối phó với đại dịch. Họ tìm được niềm cảm hứng khi xem qua những diễn tiến mới đây tại quốc gia láng giềng Ecuador.

Khi cần sẽ biến thành quan tài

Các gia đình tại thành phố ven biển Guayaquill đã phải chờ đợi nhiều ngày trời để người ta khuân xác của người thân đi. Những xác chết nằm ngay trong nhà khi số ca nhiễm COVID-19 gia tăng chóng mặt từng ngày.

Nhiều người không thể tìm thấy, hoặc không còn khả năng chi trả cho cỗ quan tài gỗ, bèn sử dụng quan tài bằng các-tông thay thế.

Gomez cho biết sẽ đích thân đóng góp 10 chiếc giường mẫu mã “mới” này cho cơ quan chức năng vùng Amazonas - nơi đang thiếu hụt nghiêm trọng do số người chết tăng quá nhanh.



Chiếc giường có thể chịu tải gần 150 kg và giá thành chỉ 85 đôla (gần 2 triệu đồng). Gomez cho biết mình đã hợp tác với một phòng khám tư để cho ra thiết kế này. Người này cũng đặt nhiều hy vọng sẽ bán được nhiều giường khi số giường tại các cơ sở cấp cứu không còn nhiều.



Tuy nhiên, tới nay vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy những chiếc giường này sẽ được đưa vào sử dụng: chẳng ai đặt chúng cả.

Nhiều người tỏ rõ sự hoài nghi về độ chắc chắn của chiếc giường các-tông, và cũng cảnh báo rằng bất cứ xác người nào cũng phải cho vào một túi bịt kín lại trước khi đưa vào quan tài, để tránh tình trạng lây lan virus.

