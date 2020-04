Chế tạo thành công thiết bị phát hiện virus SARS-CoV-2 từ xa, hiệu quả tới 80%

Vừa qua, hôm 15/4, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tổ chức buổi lễ công bố thiết bị mới có khả năng hỗ trợ trong việc chẩn đoán và phát hiện nhanh SARS-CoV-2.

Phát biểu tại buổi lễ công bố, Thiếu tướng Salami - Tư lệnh Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, đây là một thiết bị thông minh có thể phát hiện virus SARS-CoV-2 từ xa mà không cần xét nghiệm với tỷ lệ thành công tới 80%.

Theo đó, thiết bị hoạt động dựa trên nguyên tắc phát hiện từ trường, thông qua một loại virus lưỡng cực được trang bị sẵn bên trong.

Khi hoạt động, chỉ trong vòng 5 giây thiết bị thông minh này có khả năng phát hiện ra virus SARS-CoV-2 quanh phạm vi bán kính 100 mét. Qua đó, các khu vực và bề mặt có virus tồn tại sẽ được phát hiện nhanh.

Việc chẩn đoán cho những người nhiễm bệnh cũng có thể tiến hành nhanh chóng mà không cần lấy mẫu máu xét nghiệm. Thiết bị phát hiện từ xa này sẽ đáp ứng tốt trong việc khám, chuẩn đoán bệnh cho số đông, đồng thời còn có thể đảm nhiệm thêm công việc khử trùng đối với các bề mặt có mầm bệnh.

Theo Tư lệnh Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, thiết bị được nghiên cứu hoàn toàn bởi các nhà khoa học Iran. Qua thời gian thử nghiệm tại nhiều Bệnh viện khác nhau, thiết bị này cho tỷ lệ kết quả thành công lên tới 80%.

Iran là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 ở khu vực Trung Đông. Theo số liệu cập nhật tính đến 16 giờ chiều 15/4, Iran đã ghi nhận hơn 74.800 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 48.000 người khỏi bệnh và 4.683 trường hợp tử vong.



Hôm 14/4, người phát ngôn của chính phủ Iran phát biểu, mặc dù Iran phải cùng lúc đối phó với các lệnh trừng phạt của Mỹ và đại dịch COVID-19, nhưng nước này vẫn có được kho dự trữ các loại hàng hóa thiết yếu và đang kiểm soát tốt dịch bệnh.

"Chúng tôi đã đạt được những bước tiến tích cực trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới. Có được kết quả như vậy là nhờ vào nguồn lực con người và khoa học, cũng như sự trợ giúp của bạn bè quốc tế. Người dân Iran sẽ mãi mãi ghi nhớ thời kỳ này của đất nước", Tehran Times dẫn lời ông Ali Rabiei.



Cùng ngày, giới chức y tế nước này cũng đã đánh giá phương pháp điều trị COVID-19 bằng huyết tương của bệnh nhân khỏi bệnh. Nước này đã bắt đầu sử dụng phương pháp này từ 40 ngày trước và kết quả cho thấy hết sức khả quan khi tỷ lệ tử vong đã giảm tới 40%.

