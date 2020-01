Vừa công bố lấy vợ, Chen (EXO) đã lập tức làm đám cưới do bạn gái bầu 7 tháng?

Hôm qua, báo chí Hàn Quốc đưa tin Chen ( EXO ) chia sẻ bức thức tay cho biết mình sẽ tổ chức đám cưới riêng tư với bạn gái. Nam thần tượng cũng cho biết mình đã bàn bạc chuyện này với các thành viên cũng như công ty quản lý SM Entertainment trước khi quyết định công khai sự việc với công chúng.

Giọng ca chính EXO tuyên bố lấy vợ

Được biết, bạn gái Chen (EXO) không phải là người nổi tiếng, cô đã mang thai trong thời gian hai người hẹn hò. Đây là lý do dẫn đến quyết định làm đám cưới bất ngờ của Chen. Người hâm mộ tỏ ra rất ngạc nhiên vì từ trước đến nay Chen chưa từng bị dính bất cứ tin đồn hẹn hò nào trong suốt 10 năm hoạt động.

Mới đây, trang Sportbiz của Hàn Quốc lại tiếp tục chia sẻ một thông tin khiến dư luận chấn động lần hai: Sau khi công bố sắp lấy vợ vào ngày 13/1, EXO Chen đã lập tức làm đám cưới. Theo đó, một người quen của nam idol tiết lộ đám cưới riêng tư đã diễn ra hôm qua tại nhà thờ, với sự góp mặt của gia đình và bạn bè hai bên. Trang này cũng thông tin bạn gái của Chen đã mang thai được 7 tháng, dự kiến Chen sẽ lên chức bố vào mùa xuân năm nay.

Chen xuất hiện tại một cửa hàng trang sức vào tháng 5 năm ngoái

Thậm chí, người hâm mộ thậm chí còn "đào mộ" được bức ảnh về một chàng trai được cho là Chen xuất hiện tại một cửa hàng trang sức vàng tháng 5/2019. Nhiều người cho rằng đây là lúc nam thần tượng đi mua... nhẫn cưới để cầu hôn bạn gái. Tuy nhiên, có lẽ phải đến nửa năm sau, tức là đến hiện tại, Chen mới quyết định công bố tin mừng và tổ chức đám cưới với bạn gái.

Sau khi thông tin trên được chia sẻ, người hâm mộ tỏ ra rất bàng hoàng trước động thái của nam thần tượng. Nhiều người đùa rằng đây chắc hẳn là người "đánh nhanh thắng nhanh" bậc nhất, khi sáng vừa công bố lấy vợ, chiều đã tổ chức đám cưới..!!

Tuy nhiên có vẻ đây chỉ là tin đồn...

Tuy nhiên, công ty quản lý của nam thần tượng Chen (EXO) đã nhanh chóng phủ nhận thông tin trên. Khi trả lời phỏng vấn qua điện thoại, đại diện công ty SM Ent. cho biết bài báo về lễ cưới trong nhà thờ là tin đồn thất thiệt. Việc bạn gái Chen mang thai là sự thật, nhưng chi tiết cô mang bầu 7 tháng là tin đồn. "Lễ cưới và mọi thứ liên quan sẽ diễn ra riêng tư. Lịch trình cũng được giữ kín", đại diện công ty quản lý cho biết. Đại diện công ty cũng cho hay, hôm nay chỉ là buổi gặp gỡ chính thức giữa gia đình hai bên trước thềm đám cưới.

Your browser does not support HTML5 video.

Chen (EXO) khoe giọng khi cover ca khúc 'Please love her' (Ha Dong Kyun)

Dẫu được một phen hết hồn hụt, người hâm mộ vẫn tỏ ra choáng váng trước hàng loạt tin tức nóng về nam thần tượng. Hiện tại, fan của EXO Chen vẫn tỏ ra khá lạc quan và vui mừng trước tin hỷ của thần tượng.

Chi Nguyễn (t/h)