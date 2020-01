Choáng: Thành viên nhóm nhạc đình đám EXO Chen 'cưới chạy bầu'

Trưa nay, cộng đồng người hâm mộ nhóm nhạc Kpop EXO đang vô cùng hoang mang và bất ngờ trước dòng chia sẻ của một trong những giọng ca chính nhóm nhạc - EXO Chen. Theo bức thư tay được đăng tải trên mạng, Chen cho biết mình sẽ tổ chức đám cưới riêng tư với bạn gái. Nam thần tượng cũng cho biết mình đã nói chuyện với các thành viên khác trong nhóm EXO cũng như công ty quản lý SM Entertainment trước khi quyết định công khai lá thư này.

Bức thư tay thông báo sắp cưới vợ của EXO Chen

Báo Sức Khỏe Cộng đồng xin được đăng tải bản dịch bức thư tay của nam thần tượng EXO Chen do fanpage facebook K Crush dịch:

"Xin chào các bạn. Mình là Chen đây.

Mình có điều muốn nói với các bạn fan nên mình đã viết những dòng này. Mình rất run và căng thẳng không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào, nhưng mà mình muốn nói một cách thật lòng nhất có thể đến các bạn fan đã luôn dành cho mình rất nhiều tình yêu thương, dù những lời này có thiếu xót nhưng mình vẫn muốn đăng lên.

Mình có một người bạn gái muốn cùng nhau đi hết cuộc đời. Do sự quyết định này mà mình cũng đứng trước nhiều nỗi lo âu. Nhưng mình không muốn công ty, các thành viên đã đồng hành cùng mình và đặc biệt là các bạn fan – những người luôn ủng hộ mình phải sốc khi nghe thông tin đột ngột nên mình muốn chuyển đến mọi người thông tin sớm. Mình cũng đã trao đổi với các thành viên và công ty.

Trong lúc ấy, chúng mình đã nhận được nhiều lời chúc phúc. Việc này nằm ngoài kế hoạch mình từng bàn bạc với các thành viên và công ty nên mình cũng rất khó xử, nhưng nhận được những lời chúc phúc như thế này đã cho mình thêm rất nhiều sức mạnh.

Mình đã suy nghĩ phải nói chuyện này như thế nào, lúc nào và hơn hết không thể trì hoãn thời gian thêm nữa, nên mình đã cẩn thẩn dũng cảm để nói ra.

Mình rất cảm ơn tất cả các thành viên đã gửi lời chúc chân thành đến mình, và mình cảm ơn sâu sắc đến các bạn fan đã giành cho mình thật nhiều tình yêu thương nhiều dù mình vẫn còn thiếu xót.

Mình sẽ không bao giờ quên tấm lòng biết ơn này và sẽ luôn cố gắng hết sức mình ở vị trí của mình. Mình sẽ báo đáp lại tình cảm của tất cả các bạn.

Luôn luôn cảm ơn tất cả mọi người.”

Được biết, bạn gái của Chen không phải là ngôi sao hay người nổi tiếng, và cô đã mang thai trước khi hai người kết hôn. Đây là lý do dẫn đến quyết định làm đám cưới bất ngờ của Chen và bạn gái. Trước thông tin này, người hâm mộ đang tỏ ra bàng hoàng vì từ trước đến nay anh là một người rất kín tiếng về cuộc sống riêng tư, trong gần 10 năm hoạt động cũng chưa có bất cứ tin đồn hẹn hò nào.

Dù vậy, theo bình luận trên các trang mạng Hàn Quốc cũng như tại Việt Nam, người hâm mộ của EXO Chen và công chúng đều tỏ ra khá tích cực và khen ngợi trước hành động của anh. Một số bình luận của cư dân Hàn cho thấy hầu hết đều có phản ứng khá tích cực.

"Jongdae, chúc mừng anh nhé!!! Anh phải sống thật hạnh phúc nhé!!!!!"

"Quá ngầu khi nhận trách nhiệm mà không trốn tránh. Sẽ luôn ủng hộ anh!"

"Jongdae ơi, phải thật hạnh phúc nhé. Em sẽ ủng hộ anh. Anh sẽ là một người bố tốt."

"Anh đã làm việc suốt 9 năm rồi, đã đến lúc có cuộc sống riêng. Chúc mừng và cảm ơn nhiều."

Người hâm mộ cho rằng anh đã đến độ tuổi phù hợp để kết hôn, EXO đã lên tới đỉnh cao sự nghiệp và cũng đến lúc để các thành viên có thể quan tâm tới cuộc sống riêng của mình.

Được biết, công ty quản lý SM Entertainment của nam thần tượng đã xác nhận thông tin này. Phía công ty cho biết: "Vợ sắp cưới của Chen đang mang thai. Tuy nhiên vì cô ấy là người ngoài ngành giải trí , chúng tôi mong mọi người hiểu rằng công bố những chi tiết như thai được mấy tháng hay ngày dự sinh là rất khó khăn. Xin hãy tiếp tục theo dõi ủng hộ Chen, một người đàn ông khẳng khái có trách nhiệm.”

Năm 2020 có vẻ là một năm rực sắc hồng tình yêu đối với cộng đồng fan Kpop. Trước đó, hai thần tượng nổi đình đám Kim Heechul và Momo (Twice) cũng đã công khai hẹn hò.

