'Chết cười' với cảnh bán hàng thời COVID-19 11:04 30/03/2020 Cả ông bán hàng với ông mua hàng mùa COVID-19 đều chấp hành đúng theo chỉ đạo của chính phủ là cách xa nhau 2m và khử khuẩn đầy đủ kể cả tiền trước khi cho vào túi.